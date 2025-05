Raadio 2 ja ETV2 meenutavad Els Himmat

7. mail lahkunud laulja Els Himma muusikalist teekonda on kaardistanud Reet Linna 1999. aastal valminud saates "Ob-la-di, Ob-la-da", mille ETV2 on lisanud telekavasse neljapäeva õhtul kell 20.45. Koos Els Himmaga on stuudios Kustas Kikerpuu ja Olavi Pihlamägi.

Raadio 2 toob neljapäeva õhtul kell 21 kuulajateni mälestustunni, milles kõlab Els Himma muusika. Els Himma repertuaar oli rikkalik, ulatudes estraadist džässini, rahvalauludest diskopaladeni ning romanssidest tangodeni.

Vikerraadio "Kauamängiv" oli neljapäeval samuti pühendatud Els Himmale. Muusikasaates kõlanud lugude valiku pani kokku Sten Teppan. Veebist leiab kuulamiseks ka Vikerraadio "Käbi ei kuku..." saate Els ja Nancy Himmaga ning Andres Oja autorisaate "Heli nälg."

Els Himma repertuaari tuntumad laulud on "Millest sa elad ja hingad", "Must mees", "See on hea", "See tunne pole uus", "Kesköö", "Veerev päev", "Maestro" ja paljud teised. 2022. aasta lõpul toimunud Raadio 2 Aastahitil astus Noep lavale uue looga "Blue Moon", milles sidus omavahel Els Himma kaks aegumatut muusikapala "Kesköö" ja "Vihma käes".

Paljude erinevate ansamblitega kontserte andnud Els Himma suurem avalik populaarsus saabus 1960. aastate teises pooles, kui ta astus üles kontsertfilmides "Meloodia 66" ja "Meloodia 67", Eestit tutvustavas ja välismaisele publikule mõeldud filmis "Must habe tahab teada" ning ülipopulaarses telesaates "Horoskoop".

1970. ja 1980. aastatel oli Els Himma kõrgelt hinnatud artist Tallinna varieteedes ja järgmistel aastakümnetel esines ta solistina nii suurematel levimuusikakontsertidel kui ka privaatsematel sündmustel. Tema kontserttegevus kestis 2024. aastani.