Eesti parim õpilasfirma valmistab söödavaid tordiküünlaid

Eesti parimaks õpilasfirmaks valitud Blouit loojad valmistavad söödavaid tordiküünlaid ning rääkisid "Terevisioonis", et lõpptulemuseni aitas neil jõuda keemiaõpetaja, nende eesmärk on oma tootega jõuda paljude kaupluste lettidele.

"Üks meie tugevus lisaks tootele oli ka meie väga ühtehoidev tiim," ütles parima õpilasfirma Blouit looja Isabella Puusepp.

"Suur osa oli kindlasti innovaatiline idee, sest sellist asja ei ole varem tehtud, vähemalt mitte Eestis, wow-efekt oli inimestel, kui nad kuulsid," tõdes Blouit looja Eliisa Villako.

Blouit looja Agathe Ojasaare sõnul hakkasid nad lihtsalt katsetama, milleks kulus mitu kuud. "Lõpptulemuseni aitas meil jõuda mentor, kes on meie keemiaõpetaja," nentis Ojasaar.

Villako sõnul oli neil ka ebaõnnestumisi, kui mingid asjad ei töötanud.

"Küünla taht, mis põleb, on mandel. Kui me katsetama hakkasime, siis googeldasime, et mandel, pekaan ja muud pähklid põlevad, sellest me alguse saime. Nüüd on seal siis küpsiseline segu," selgitas Puusepp.

"Tavaliselt lauldakse sünnipäevalaulu ja küünal jõuab terve laulu ajal põleda, siis puhud ära ja saad küünla ära süüa," nentis Ojasaar. "Ära võib süüa ka küünla põlenud osa."

Villiko sõnul on nende eesmärk hakata oma tootega Eesti kauplusi vallutama. "Praegu oleme müügil kolmes Lõuna-Eesti Coop kaupluses ja läheb hästi, tooteid ostetakse," täpsustas Villiko.

"Õpetajad on meie suured toetajad ja väga vastutulelikud, õppimisega oleme ka järje peal," tõdes Puusepp.