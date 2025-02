Õpilasfirmad tutvustasid "Terevisioonis" uuenduslikke tooteid

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas Kristiine ja Rocca al Mare keskuses Eesti Õpilasfirmade laat, millest võtab osa üle 380 õpilas- ja minifirma. Väike osa neist tutvustas oma tooteid "Terevisioonis."

"Meie tooteks on teepuuhüdrosool, mis on niisutav ja antibakteriaalne," ütles õpilasfirma IvyGlow finantsjuht Iveta Kruus.

Tegevjuht Susanna Kalk lisas, et kuna ükski olemasolev hüdrosool ei aidanud just noorte näonaha probleemidega võidelda, tuli toimiv toode ise välja mõelda ja valmis teha.

"Meie teeme kotirihma pehmendusi," ütles turundusjuht Kulla Vilms õpilasfirmast Mollis&Fortis.

"Meie teekond sai alguse kaitseministeeriumiga koostöös tehtud Hakatonil, kus meil oli 48 tundi aega välja mõelda toode kaitseväelastele, mis neid aitaks. Nende üheks probleemiks oligi, et kotisangad on õlal ebamugavad ja nad panevad sinna pehmendusteks sokke ja kindaid alla. Mõtlesime, et lahendame selle probleemi ja lõpuks võitsime oma tootega selle ürituse," sõnas Mollis&Fortis tegevjuht Johanna Rahendi.

Õpilasfirma Talksocial tooteks on enesekindlust ja sotsiaalseid oskusi arendav kaardimäng. "Pakis on 66 kaarti ja iga kaardi peal on ülesanne mis viib sind mugavustsoonist välja ja paneb su teistsugusesse olukorda Teisel pool kaarti on ka teaduslik seletus, miks ja kuidas see toimib, iga kaardiga lähevad ülesanded raskemaks," selgitas Talksocial turundusjuht Artur Sibul.

Õpilasfirma Smäkk finantsjuhi sõnul toodab nende ettevõte magneesiumiga rikastatud šokolaadi sportlastele ja kõikidele tervislikult toituvatele inimestele. "Kuna firmaliikmed on ise kõik sportalsed, siis me teame, kui oluline on magneesiumi tarbimine ja tulime mõttele, kuidas muuta magneesiumi tarbimine inimese jaoks võimalikult meeldivaks," ütles firma turundusjuht Artur Sammul.

Õpilasfirma Rejean toodab taaskasutatud teksadest ning triiksärkidest kotte. "Kõik kotid on erinevad, igal kotil on kaks erineva pikkusega sanga ning kotil on ka väga palju erinevaid taskuid," tõi välja finantsjuht Laura Lahe.

"Meie toodame vihmakindlaid sadulakatteid, mis on helkurkotis," ütles Otto-Johannes Anni õpilasfirmast Seatsaver. "Kui jätad ratta õue ja vihma sajab, siis see ei saa märjaks. Krõpsuga saad koti kinnitada sadula alla."

Eesti Õpilasfirmade laat toimub 8.-9. veebruaril Tallinnas Kristiine ja Rocca al Mare keskuses.