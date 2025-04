Piret Kalda: tänu sõeluuringule on mitmed minu lähedased praegu terved

Näitleja Piret Kalda rääkis "Terevisioonis", et tänu sõeluuringule on mitmed tema lähedased ja sõbrad täna terved ning lisas, et kontrolli võiks minna kasvõi oma lähedaste pärast. Naistearst Gabor Szirko sõnul on just rinnavähi sõeluuringud kõikidest ennetavatest meditsiiniuuringutest kõige kasulikumad.

"Kui teile on antud selline võimalus, siis kasutage see ära," ütles näitleja Piret Kalda, kes ise on mitu korda sõeluuringul käinud.

"Võib-olla ei saada aru, kui kasulik mammograafiline sõeluuring on. Kõikidest ennetavatest meditsiiniuuringutest on just rinnavähi sõeluuringud kõige kasulikumad. See on kiire ja ohutu uuring," selgitas Ida-Tallinna keskhaigla rinnakeskuse juhataja Gabor Szirko.

"Võin näiteid tuua enda sõpruskonnast ja päris lähedastest inimestest, kellel on vähk avastatud väga varajases staadiumis ja nad on praegu täiesti terved. Muidugi see teadasaamine ja ravi ei ole lihtne asi, aga nad on praegu terved ja sa võidki selle ära unustada," tõdes Kalda. "Tehke seda kasvõi oma lähedaste pärast."

Muidugi on Kalda sõnul väga raske, kui sa ise saad selle diagnoosi, aga lähedastel on tihtipeale veel hullem.

Riiklike sõeluuringute üks eeltingimusi on Szirko sõnul see, et uuring peab suutma leida haiguse üles nii varakult, et tekiks tõeline tervisetulemi vahe.

"Rinnavähi sõeluuringu puhul see toimibki niimoodi. Ravi võtab küll aega, aga tulemused on tõesti väga head," nentis Szirko. "Seda küll kartma ei pea, et kui ma lähen sõeluuringule ja mul leitakse väike kasvaja, on see nii traagiline sündmus, et ma sellest ei toibugi. Pigem vastupidi. Kui jätta käimata ja haigus leitakse siis, kui sellel on juba haigustunnused, on ravi oluliselt keerulisem."

Kalda tõi välja, et võib-olla peaks sõeluuringule kutsutavate naiste aastanumbrit, mis praegu on 50–74 eluaastat, tooma veel allapoole. "Hull lugu on see, et vähk pole enam ainult vanemate prouade haigus," tõi Kalda välja.