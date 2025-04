Kristjan Järvi: isa kahtleb vahel siiamaani mu karjäärivalikutes

Dirigent ja helilooja Kristjan Järvi tõdes "Hommik Anuga" stuudios, et tema isa Neeme Järvi siiamaani vahel kahtleb Kristjani karjäärivalikutes, sest isa jaoks on oluline olla teiste inimeste poolt austatud.

Järvi sõnul on tema juhitud bändi Nordic Pulse eesmärk avastada elu. "Ta ei ole isegi nägu bänd, rohkem nagu liikumine," sõnas Järvi ning lisas, et ta ei pea olema teistsugune oma teistest tuntud pereliikmetest, vaid soovib seda olla. "See, mis on mulle teadmata, on nii põnev. Kõik need kohad, mida ma tean, on natukene nagu läbitud tee. Kasvasin ju dirigeerimise ja klassikalise muusikaga üles," lisas ta.

"Minu isa sütitav iseloom on tõesti sütitav. Ta võib isegi selle asjaga, mis ei ole üldse meie ajastu osa, tõmmata inimesi selle energia haardesse. Ma arvan, et ma tahtsin seda järgi teha. Aga see ajastu, milles me elame, ei ole see, mida orkestriga põhiliselt mängitakse," rääkis Järvi.

Nordic Pulse on teiste hulgas teinud koostööd näiteks Brian Enoga, aga ka Coldplayga. "Minul avanes see hullumeelne võimalus olla laval koos Coldplayga. Need ongi kõik täiesti kreisid projektid, mis meil on. Täiesti haige mõelda missuguste tegelastega kogu maailmas me koos töötada oleme saanud," rääkis Nordic Pulse'i liige Loo Arukask.

"Minu meelest see kõik ongi Nordic Pulse tegelikult. See on ellusuhtumine, mis on kooslus, andmine ja alistumine sellele arusaamisele, et me oleme kõik üks," leidis Järvi.

Järvi ise Coldplayga möödunud suvel Glastonburyl esineda ei saanud, sest samal ajal oli vaja olla tema enda korraldatud festivalil Meelte Videvik, millest Järvi soovib teha Eesti versiooni kultuslikust Burning Mani festivalist. "Taotlus on teha midagi laulupeo ja Burning Mani vahepealset, mis oleks Eesti kultuuriruumi üks ägedamaid väljundeid," selgitas Järvi.

"Miks me seda festivali üldse niimoodi nimetame? Meeled lähevad videvikku, põhimõtteliselt lähed nii transsi ja meditatiivsesse seisundisse, et sa unustad ennast ära. Seal tekib ühinemine, täpselt see sama ühinemine, millest räägib Arvo Pärt, et me oleme üks. Mis see tähendab, et me oleme üks? See tähendab, et me oleme peegel iseendale maailmast kui tervikust. Kõik toimub ainult inimese enda sees," lisas ta.

Järvi juhatab siiani ka suuri ja akadeemilisemaid orkestreid. "Aga ma ei tee seda nii palju ja olen end teadlikult sellest välja võtnud. See on mulle väga raske protsess olnud, sest suhestud oma erialaga nii sügavalt, et unustad ära, kes sina ise oled. Eesti on mulle avanud kõik selle, mis mina praegu olen. Kõik see on tänu Eestile, ausalt. Kui ma poleks siia tulnud, siis ma oleks ikka see sama dirigent, võib-olla oleks teinud vahel mõne ägedama kontserdi, aga ikka selle sama orkestriga," nentis Järvi.

Kuigi koos pereliikmetega korraldatakse Pärnu muusikafestivali, kus erinevad lähenemised üksteist täiendavad, siis Kristjan Järvi tõdes, et isa Neeme Järvi vahel siiski kahtleb tema karjäärivalikutes. "Temale on ka sisestatud mingisugune auväärsus-hirm. Kui sa ei ole respekteeritud teiste poolt, siis kes sa oled. Aga kõigi kohta võib küsida, et miks nad ei tegele "tõsise muusikaga"? Miks Coldplay ei tegele "tõsise muusikaga"? Mis jama nad teevad seal? Aga mina ei näe seda kui jama. Minu meelest see on kõige ägedam asi," selgitas Järvi.

"Coldplay kohta ta muidugi ei ütle, et see on jama, sest Coldplay on tunnustatud," lisas ta. "Inimesed peavad olema nii nagu nad on. Mina lihtsalt laiendan natukene seda menüüd."