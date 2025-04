Anne kanali ääres inimesi ründav vares võib ajada segi näod ja vanad tülid

Linnuökoloog Marko Mägi selgitas saates "Ringvaade", et Anne kanali ääres elava varese näol pole tegemist pole üksikjuhtumiga.

"Kevadel võivad paljud linnud kurjaks minna, mitte ainult varesed, vaid teised ka. Suuresti on see selle pärast, et hormoonid hakkavad möllama. Pesitsushooaeg läheneb ja isaslindudel testosteroon hakkab keres möllama. See tähendab, et nad lähevad agressiivsemaks kui tavaliselt," ütles Mägi ja lisas, et oma rolli mängib ka linnu iseloom. "Seal Anne kanali ääres on üks lind, kes on viisakalt öeldes peast natuke soe."

Lisaks tõi Mägi välja, et varestel on võime meelde jätta inimeste nägusid. "Ja kui sellel varesel on mingisuguse inimesega minevikus probleem olnud, siis ta võib hakata ründama neid inimesi, kes meenutavad talle seda inimest. Need inimesed võivad kanda sarnaseid riideid, võivad näojoontelt meenutada," selgitas ta.

Siiski kinnitas Mägi, et üldjuhul ei ole varesed ohtlikud ning nokaga virutamine on haruldane. "See on linnu jaoks ka väga ohtlik ja seda teevad vähesed linnud. Reeglina tehakse seda jaanipäeva paiku juunikuus, kui pojad on pesast väljas. Siis on väga paljud varesed agressiivsed ja kaitsevad oma poegi."

Kurjast varesest möödudes soovitab ta tutimütsi pähe panna. "Kui vares teid ründab, siis vähemasti ei jää kriimustusi pähe," õpetatas ta ja lisas, et kõige kindlam on hoopis piirkonda vältida.