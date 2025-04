Häälenäitleja: seda tööd tehes tuleb julge olla

Tänasel rahvusvahelisel häälepäeval rääkis häälenäitleja Helen Anvelt "Terevisioonis", et karjuda ja sosistada töövälisel ajal ei tohi, sest see mõjub häälele halvasti ning julge tuleb olla. Anvelti hääl on paljudele tuttav, sest kui me kellelegi helistame ja telefon on kinni, kõlab telefonist just tema hääl.

"Häälenäitlejaks saamisel on vaja õnne ja päris palju tööd teha, aga kes väga tahab, võib saada küll. On vaja häälenäidised sisse lugeda, need laiali saata ja ise ennast pakkuda. Kui oled hea suhtleja ja oskad ennast müüa, siis sealt saab juba edasi liikuda. Tuleb julge olla, ei tohi karta, sest vahel tuleb hääli tehes väga kole nägu pähe," tõi häälenäitleja Helen Anvelt välja.

Häälenäitleja kõige suurem sõber on vesi. "Hääl vajab niisutust. Vett tuleb juua palju. Veega võib ka kuristada. Vesi võib olla ka kergelt soolakas. Kurguvalu vastu on mul üks harjutus ka. Selleks tuleb keel suust välja ajada ja kõri niimoodi pigistada, et kurgulihased lähevad kõik pingest kokku. Nii palju kui suudad ja selle efekt on see, et hapnikurikas veri voolab kudedesse ja see võtab valu ära."

Samuti võib panna huuled torru ja puristada, tehes sireeni häält. Samuti aitab erinevate diktsiooniharjutuste tegemine nagu näiteks püüda võimalikult kiiresti ja korrektselt öelda "Musta lehma taga valge lehma saba, valge lehma taga musta lehma saba."

Karjuda ja sosistada ei tohi, tõdes Anvelt. "Naeratus peab kogu aeg kaasas olema, sest seda on kuulda, isegi kui raadioreklaami loed," tõi Anvelt välja.

