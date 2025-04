Laansoo: väga uhke taime puhul on vahel raske uskudagi, et see on elus taim

Botaanik Urmas Laansoo tutvustas "Terevisioonis" uusi ja eksootilisi toataimi, tuues välja, et loodus pakub väga palju üllatusi ning mõne taime puhul on esmapilgul raske uskudagi, et tegemist on elusa taimega. Laansoo sõnul on taimede väljamineku põhjus kodus sageli just ülekastmine.

Tallinna botaanikaaias saab vaadata näitust uutest, põnevatest ja eksootilistest toataimedest. "Ka müüjad kauplustes on hädas, sest kui on uue taimega tegu, siis nad ei tea, kuidas tema eest hoolitseda või mis nimegagi taim on," selgitas Urmas Laansoo.

Stuudiosse võttis Laansoo kaasa väikese aaloe, mis on nii uus toataim, et tal pole veel ametlikku eestikeelset nimegi. "Aaloed on enamasti vastupidavad taimed. Mida vähem kasta, seda parem. Enamasti taimede väljamineku põhjus kodus on just ülekastmine."

Laansoo sõnul on ka toataimi, mida võib süüa. "Ananass on tõesti tore taim, mida varem potitaimena ei müüdud. Sordi nimi tõlkes on 'Minu sõber'."

"Loodus pakub väga palju üllatusi, selliseid, mida esmapilgul on raske uskuda, et elus taimega on tegu. Bromeelialised on viimasel ajal kogu maailmas ja Euroopas ka väga populaarsed taimed, sest nad on suhteliselt vastupidavad, ei vaja erilisi teadmisi, et nende eest hoolitseda, aga samas õitseb pikka aega ja ei ole mürgine," tõi Laansoo välja.

"Filodendron tähendab tõlkes puu sõpra. Enamasti on nad ronitaimed ja kasvavad suureks, hakkavad siis puu ehk sõbra najal ülespoole, valguse poole kasvama."

Toataimede valik on väga rikkalik ja botaanikaaias avatud näitusel saab näha üle saja erineva sordi ja liigi. "Mina tutvustan igal laupäeval ja pühapäeval ning suurel reedel kell 12 kogu näitust ning toimuvad ka töötoad," lisas Laansoo.