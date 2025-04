Allergoloog: tihti inimene ei saa arugi, et tal on mõni allergiline haigus

Allergoloog Maria Mikkal rääkis "Terevisioonis", et allergiliste kaebuste ravimata jätmise korral võib areneda allergiline astma, sest paljud inimesed ei saa arugi, et neil on allergiline haigus. Kui inimene märkab, et ta on justkui haige, aga kaebused taanduvad ühe-kahe päevaga ning kõik kordub veidi aja pärast uuesti, tuleks kahtlustada allergiat ning minna arsti juurde.

"Õietolmuhooaeg algas allergikute jaoks juba kuu aega tagasi. Isegi kui silmadega veel midagi ei näe, siis eriti tundlikud inimesed juba tunnevad," ütles allergoloog-immunoloog Maria Mikkal.

Statistika näitab allergiate esinemissageduse järjepidevat kasvu. "Mida arenenum ühiskond, seda rohkem kasvab haigete arv, see on seotud meie keskkonnaga. Õhk, mida me hingame, toit, mida me sööme ja elukombed, see kõik mõjutab allergiate esinemissagedust. Osaliselt on see seotud kindlasti ka geneetiliste faktoritega," selgitas Mikkal.

Allergia võib tekkida ükskõik mis vanuses. "Minu kõige eakam patsient, kes sai esmakordselt allergilise nohu, on 86-aastane."

Ravimite kohapealt midagi väga uut ei ole. "Küll on olemas üks hea ravivorm, mis annab pikema efekti, kuni kümneks aastaks. Haigust päris välja ravida kahjuks ei saa."

Allergoloogi sõnul peab allergilisi haigusi kindlasti ravima. "Kui me allergilist nohu ja ülemiste hingamisteede allergilisi kaebusi ei ravi, siis protsess võib liikuda allapoole, alumistesse hingamisteedesse ja võib areneda allergiline astma. Me soovitame ravida, isegi kui need kaebused ei ole väga väljendunud," tõdes Mikkal.

Sageli inimesed ei saa üldse aru, et neil on allergiline haigus. "Sageli nad ütlevad, et arvasid, et jäävad igal kevadel haigeks. Väike viirus siin ja seal. Kui jalg on katki, siis peab kiiresti ravima, aga kui on nohu, siis see justkui ei ole suur probleem, aga see mõjutab elukvaliteeti päris korralikult. Inimene kannatab ja harjub iga asjaga," nentis Mikkal.

Allergoloog tõdes, et vahel võib allergia mõneks ajaks ka kaduda. "Naiste puhul võivad seda mõjutada hormonaalsed muutused, rasedus, sünnitus, aga sagedamini allergia ikkagi jääb."

"Allergia võibki kesta üks-kaks päeva, sõltuvalt sellest, palju allergeeni õhus on. Kui inimene paneb tähele, et ta on justkui haige, ainult et see haigus kestab paar päeva ning mõne aja pärast on uuesti päev-paar haige ehk haigus ei käitu nagu tavaline viirushaigus, võiks see olla vihjeks, et tegemist on allergiaga ning siis võiks arsti juurde minna," ütles Mikkal.