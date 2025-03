Leetreid põdenud Annika Metsla: see oli minu elu kõige hullem kogemus

Maroko reisil leetritesse haigestunud fotograaf Annika Metslal võttis aega, enne kui ta taipas, et tegemist on leetritega, sest haiguse algul puudusid kõik leetritele tüüpilised sümptomid. Tema sõnul oli leetrite põdemine tema elu kõige hullem kogemus.

"Mina tõin leetrid reisilt suveniirina kaasa. Minu töö ongi reisimine, ma olen reisijuht, me olime Marokos," ütles fotograaf Annika Metsla, kes on üks kolmest inimesest, kes on Eestis tänavu leetreid põdenud.

Haigus algas hullu peavaluga, mille ta kirjutas selle arvele, et tal oli olnud pingeline nädal. "Tähistasime kodus kahe lapse sünnipäeva. Kuna kohe oli mul uus reis tulemas, võtsin igaks juhuks paratsetamooli, et mitte haigeks jääda," meenutas Metsla "Ringvaates".

"Leetrite tavalised sümptomid on köha, nohu, palavik, silmade tundlikkus, aga mul ei olnud alguses neist mitte midagi," ütles Metsla.

Kui kaelale tuli lööve, mõtles Metsla alguses, et see on allergia. "Leetrid algavad pea piirkonnas. Õhtul tekkis ka kõrge palavik ning hommikul ma nägin juba päris kole välja. Nägu oli väga paistes ja turses ning täppe täis. Rinnaesine oli ka kõik täppe täis."

Järgmisel päeval läks ta perearsti juurde, kus teda vaatas üle mitu arsti. Igaks juhuks tehti talle allergiasüst, et kui on allergia, siis kahe tunni pärast peaks kõik taanduma. "Tegelikult läks hullemaks. Siis saadeti mind nakkushaigla EMO-sse. Kui ma haiglasse jõudsin, olid mul täpid juba ka reite peal. Kõige suurem ebamugavus oli näos, kõik õhetas. Mul tulid leetri sümptomid haigla isolatsioonis. Tuli köha ja silmanägemine oli mingi aeg ära. See oli hirmuäratav, sest mõtlesin, et äkki on see tüsistus, aga õnneks ei olnud."

Metsla on kunagi ammu leetrite vastu end vaktsineerinud. "Aga see oli aastaid tagasi," lisas Metsla. "Leetrite põdemine on kõige hullem kogemus, mida ma oma elus kogenud olen."