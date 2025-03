Ornitoloog: märtsi linnuvaatluspäeval võib linnas suitsupääsukest kohata

Linnade linnuvaatluspäeval, mis on märtsikuu viimasel pühapäeval nähti eelmisel aastal Tallinnas suitsupääsukest. Ornitoloog Tarvo Valker rääkis "Terevisioonis", et pühapäeval tasub binokkel kaasa võtta ja linde vaatlema minna ning kui mõne linnu määramisel jäädakse hätta, saab foto põhjal abi küsida Eesti Ornitoloogiaühingust.

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub sel pühapäeval kõiki linnuhuvilisi just linnades märkama, millised linnud koju on jõudnud ja kes siin terve talve on veetnud.

"Rändlinde on väga palju, igal pool laulavad põldlõokesed, kiivitajad, erinevaid hanesid on väga palju mul selja taga häälitsemas, meriskid, liivatüllid mängivad rannaniidu peal, nii et linnukevad on täies hoos," ütles ornitoloog Tarvo Valker Matsalu rahvuspargi piiri peal olevast Haeska külast.

"Ka linnades on pilt väga kevadine. Eriti sellistes linnades, mis asuvad rannikul mere ääres, seal on väga palju veelinde kohal, sest erinevad siselahed ja järved on juba ammu lahti läinud ja veelindudel on seal mõnus toituda. Samamoodi on praegu linnades hea aeg ülelendavaid linde märgata. Linnade linnuvaatluspäeva aeg on selline, et me võime näha linnakeskkonnas selliseid linde, kes seal üldse ei ela. Olgu selleks siis ülelendavad parved, sookured, valge-toonekured, sellised linnud võivad sel pühapäeval linnades ette jääda," selgitas Valker.

Ornitoloogi sõnul juhtus möödunud kevadel linnade linnuvaatluspäeval ehk märtsikuu viimasel pühapäeval nii, et Tallinna linnuvaatlejaid üllatas suitsupääsuke, kes jõudis siia oluliselt varem kui ta tavaliselt saabub. "See oli eelmise aasta linnade linnuvaatluspäeva kõige suurem üllatus, aga igal aastal nähakse linnas metsalinde nagu kakud ja rähnid."

Linnuvaatlejal võiks kindlasti binokkel vaatlusel kaasas olla. "Kui on olemas linnumääraja, tasub see ka kindlasti kaasa võtta või kui on fotoaparaat või telefon, siis võib linnust pildi teha ja Eesti Ornitoloogiaühingu Facebooki grupis saab küsida määramisabi," tõdes Valker.