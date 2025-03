Tiina Mälberg: ilma unistusteta on kergem elada

Näitleja Tiina Mälberg rääkis Vikerraadios, et ei ole vaja unistada, sest unistused väga sageli ei täitu. Mälbergi sõnul on tal juba hulk aastaid kriisi faas ning ka läbipõlemistunne on talle väga tuttav, loomingulist rahuldust pakub talle praegu lavastamine Endla teatris.

"Pigem on nüüd seda tarkust, et mitte nii hirmsalt seda tulevikku ette kujutada või tahta ära sõnastada, vaid pigem on tarkust võtta vastu see, mida elu nii või teisiti üllatuslikult või ettearvamatult pakub. Püüda olla valmis ja tänulik selle eest, mida elu siis parasjagu pakub," mõtiskles Rakvere teatri näitleja Tiina Mälberg, kes tähistas märtsikuus 55. sünnipäeva.

Elu pakub Mälbergi sõnul samavõrdselt rõõmu ja õnne kui ka kurbust ja valu ning kummagi eest pääsu ei ole. "Ma arvan, et ilma unistusteta on kergem elada ja olla," sõnas ta, lisades, et see tarkus on tal tekkinud elatud elu jooksul.

"See on tekkinud enamasti haiget saamise tagajärjel. Just igasuguste pettumuste tõttu, et ennast kaitsta. Hirmsasti unistad millestki ja kui see ka saabub ning pole päris selline nagu sa oled lootnud, siis pettumus on igal juhul, targem on mitte väga unistada. Kui midagigi siis saabub, siis on ikka tore rõõmustada," tõdes Mälberg.

Näitleja töö on ju lõputu rahulolematus. "Peab õppima, et kui see rahulolematus juba täiesti ära kurnab, siis tuleb hakata õppima enesega rahu tegema ja leppima oma ebatäiuslikkusega. Ühest küljest on see ju impulss, mille pealt me tegutseme, aga leppimine sellega, et me jääme igavesti ebatäiuslikeks, nõuab aega ja kannatust," ütles Mälberg.

"Mul on juba hulk aastaid ikkagi selline järjekordselt kriisi tunne või faas isegi. Paar viimast aastat olen tundnud kohe täitsa korralikku läbipõlemist. Nooremana oli rohkem jaksu uuele tasemele ennast vedada, vanemana tundub see raskem. Mõnes mõttes ei teagi, kas see kriis on see, et nüüd ei tulegi enam midagi ja hakkabki hoopis mingi kokkuvarisemine. Keeruline ja kurb on see, et see tunne on võrdlemisi tihti ja see on nii paljudest asjadest kantud rahulolematu periood elus," selgitas Mälberg.

Ta tõi välja, et on paraku sellises eas, et kogu selle kurbuse ja rahulolematuse sees olles on liiga palju matuseteateid. Sellepärast otsustas ta ka oma sünnipäeva tähistada, et teha üks rõõmus pidu. "Et olla tänulik kõige selle eest, mis on olnud," lisas ta. "Siis on lihtsam ka edasi minna. Olen oma sünnipäeva nimetanud vaba tahte peoks, et kõik, kes tahavad, võiksid tulla. Et keegi ei tunneks, et teda pole kutsutud."

"Ei ole vaja unistada, sest need unistused ei täitu. 2019. aastal ma unistasin ühest suurest sünnipäevapeost, et teen sellise nagu ma ise tahan teha ja siis tuleb mingi koroonaepideemia, mis mul on selle peale öelda, mida ma unistan, milleks?" tõdes Mälberg, kes tegi sünnipäevapeo küll viis aastat hiljem, aga sellele peole ei saanud enam tulla tema ema-isa ning mitmed tema jaoks väga olulised inimesed. "Viis aastat on vanemale inimesele väga pikk aeg."

Mälberg ootab väga sügist, sest tal õnnestub siis lõpuks realiseerida üks oma aastakümnete pikkune unistus. "Endlas õnnestub mul lavale tuua Silvia Rannamaa lugu "Nösperi Nönni natuke" koos Mingo Rajandi originaalmuusikaga. Olen selle osas väga lootusrikas," tõdes Mälberg. "Soovin endale rahu, rõõmu ja aega, seda ma vajan praegu kõige rohkem."