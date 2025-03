Selgus Eurovisiooni poolfinaalide esinemisjärjekord

Nii nagu eelmisel aastal, astuvad poolfinaalides üles ka n-n "Suure viisiku" liikmed Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriik ning eelmise aasta võitja ja tänavune võõrustajamaa Šveits, kuigi finaalikoha on nad kõik juba eelnevalt kindlustanud.

Eurovisiooni esimene poolfinaal Baselis toimub teisipäeval, 13. mail. Eesti astub üles neljandana peale Sloveeniat ja enne konkurentsivälist Hispaaniat. Teine poolfinaal leiab aset neljapäeval, 15. mail. Mõlemast poolfinaalist jõuab laupäeval, 17. mail toimuvasse suurde finaali publiku hääletuse tulemusel 10 riiki.

Esimese poolfinaali esinemisjärjekord:

1. Island: Væb – "Róa"

2. Poola: Justyna Steczkowska – "Gaja"

3. Sloveenia: Klemen – "How Much Time Do We Have Left"

4. Eesti: Tommy Cash – "Espresso Macchiato"

Hispaania: Melody – "Esa Diva"

5. Ukraina: Ziferblat – "Bird of Pray"

6. Rootsi: Kaj – "Bara Bada Bastu"

7. Portugal: Napa – "Deslocado"

8. Norra: Kyle Alessandro – "Lighter"

9. Belgia: Red Sebastian – "Strobe Lights"

Itaalia: Lucio Corsi – "Volevo Essere Un Duro"

10. Aserbaidžaan: Mamagama – "Run With U"

11. San Marino: Gabry Ponte – "Tutta L'Italia"

12. Albaania: Shkodra Elektronike – "Zjerm"

13. Holland: Claude – "C'est La Vie"

14. Horvaatia: Marko Bošnjak – "Poison Cake"

Šveits: Zoë Më – "Voyage"

15. Küpros: Theo Evan – "Shh"

Teise poolfinaali esinemisejärjekord:

1. Austraalia: Go-Jo – "Milkshake Man"

2. Montenegro: Nina Žižić – "Dobrodošli"

3. Iirimaa: Emmy– "Laika Party"

4. Läti: Tautumeitas – "Bur Man Laimi"

5. Armeenia: Parg – "Survivor"

6. Austria: JJ – "Wasted Love"

Ühendkuningriik: Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"

7. Kreeka: Klavdia – "Asteromáta"

8. Leedu: Katarsis – "Tavo Akys"

9. Malta: Miriana Conte – "Serving"

10. Gruusia: Mariam Shengelia – "Freedom"

Prantsusmaa: Louane – "Maman"

11. Taani: Sissal – "Hallucination"

12. Tšehhi: Adonxs – "Kiss Kiss Goodbye"

13. Luksemburg: Laura Thorn – "La Poupée Monte Le Son"

14. Iisrael: Yuval Raphael – "New Day Will Rise"

Saksmaa: Abor & Tynna – "Baller"

15. Serbia: Princ – "Mila"

16. Soome: Erika Vikman – "Ich komme"

Kuula kõiki tänavuse Eurovisiooni lugusid siit: