Hendrik Sal-Saller: Smilersi kraami on nii palju, et võiks seriaali teha

Muusik Hendrik Sal-Saller rääkis Vikerraadios, et Smilersi koduvideode varasalv on nii suur, et selle põhjal võiks seriaali teha, aga keegi pole ideest seni tuld võtnud. Tema sõnul on ta siiani muusiku elukutse juurde jäänud, sest see on ainuke asi, mida ta päriselt teha tahab.

"Generaator M läks ikkagi päris asjaks, loeme seda oma bändi tegemise alguseks," meenutas muusik Hendrik Sal-Saller, kelle jaoks oli Genekas esimene päris bänd, millega pääseti isegi ETV eetrisse, "Kaks takti ette" finaalsaatesse, kuigi bänd oli sel ajal keelatud. "Tol ajal meiesuguseid mehi kuskile saatesse ei kutsutud. Ma ei mäleta, mis ime läbi me üldse sinna saatesse saime."

"Mul on ennast ka raske liigitada, et kas ma olen nüüd rock- või popartist. See on inimese peas kinni, millisesse lahtrisse oma peas ta minu kraami liigitab," tõdes Sal-Saller.

Hiljuti kinos linastunud dokfilmiga "Sal-Saller: See on see, mis paneb elama!" jäi Sal-Saller rahule. "Oleks võinud olla natuke pikem, kuna kraami oli palju ja Smilersi koduvideo varasalv on nii suur, et sellest jäi kasutamata 90 protsenti. Madis Ligema oli teinud väga vahvat tööd. Mulle meeldib, et see film ei ole kodukootud. Ei ole selline, et tegime siin põlve otsas midagi. Väga korralikult tehtud ja täpselt minu maitse," ütles Sal-Saller.

"Minu ettepanek oli, et kui seda kraami on, teeme siis seriaali. No siiamaani pole keegi veel tuld sellest mõttest võtnud."

Sal-Saller tõdes, et tema on lugusid kirjutanud lihtsalt sellepärast, et bändiga esinema minnes midagi laulda oleks. "Kuidas sa lähed esinema, kui sul ühtegi lugu pole. Alguses mängisime kavereid ka. Kui sul on õhtul vaja mängida poolteist tundi, siis nii palju meil oma lugusid alguses polnud. Kirjutan selliseid lugusid, mis mulle endale ägedad tunduvad. Täna me kavereid enam väga ei tee," täpsustas ta.

"Mind lihtsalt pole huvitanud midagi muud teha," ütles Sal-Saller, miks ta siiani on muusika juurde jäänud.