Õigekirjagurmaani keelesäuts. Pealkiri ja punkt

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda järgmisel nädalal toimuvaks e-etteütluseks. Keelesäutsud on "Vikerhommiku" eetris 7.–14. märtsil kell 8.55. Esimeses säutsus on vaatluse all pealkiri ja punkt.

Kuna tänavu suvel toimub laulu- ja tantsupidu "Iseoma", on paslik meelde tuletada, et lauludel ja heliteostel on pealkirjad. Seega tuleb kirjutada need jutumärkides. Näiteks: laulupeol kõlab "Tuljak".

Selle viimase lause jutumärkide puhul tasub tähele panna, et punkt, mis lõpetab lause, ei ole mitte jutumärkide sees, vaid järel.

Pikemate või mitmeosaliste pealkirjade puhul võib punkt olla ka pealkirja keskel. Näiteks leiab raamatupoodide müügiedetabelitest raamatu "Vajadusest võrsunud. Eesti tööstusettevõtete sünnilood" ning ERSO kavast kontserdi pealkirjaga "Hunt ja Peeter. Muusikaline seiklus kontserdisaalis".

Ühe erandina tasub veel tähele panna pealkirju, mis lõppevad kirjavahemärgiga. Näiteks tuleb laulu- ja tantsupeo rahvamuusikapeol esitusele teos "Kirmask!", mille pealkiri lõppeb hüüumärgiga. See tähendab, et koos lauselõpumärgiga tulebki järjest kolm kirjavahemärki: hüüumärk, pealkirja lõpetavad jutumärgid ja lauset lõpetav punkt. Karmoškadel esitati "Kirmask!".