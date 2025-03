Veikko Täär: ühes lavastuses kaheksa rolli täitmine on suur väljakutse

Näidendi "Vanja" pani Tšehhovi näidendi "Onu Vanja" ainetel kokku briti näitekirjanik Simon Stephens. "Seda tehti väga edukalt 2023. aastal West Endis, kus mängis Andrew Scott," rääkis Täär ning lisas, et lavastust, mille peaosas on Scott, ta otsast lõpuni vaadanud ei ole.

"Täitsa teadlikult, kuigi mul on olnud suur tahtmine ja kihk seda näha. Olen näinud reklaamklippe ja väikeseid lõike sealt ja need on mulle tohutult meeldinud," leidis Täär.

"Näidendi iva on selles, et kuna see on Tšehhovist tõukunud, siis Tšehhov kerge muigega vaatas, mis ühiskonnas toimus ja enamus näidendite puhul ta ise arvas, et kirjutab vaat et komöödiad, pisut sarkastilisi. Selle näidendi kõigil tegelastel on mingisugune häda või hingevaevus ja kõik nad pidevalt halavad ja vinguvad. Tore on istuda saalis ja aru saada, et elus ei ole tihtipeale asjad nii hullusti nagu nad paistavad hetkel, mil me selles konkreetselt sees oleme," sõnas Täär.

Üksi laval kaheksa rolli täitmine on Tääri sõnul väga põnev. "Näitleja jaoks on see väga suur väljakutse. Ma ei tea, kas Eestis midagi sarnast on tehtud. Enamasti on monotükid sellised, et võetakse mingi positsioon või räägitakse kellegi vaatepunktist mingisugust lugu ja võib-olla vahepeal kedagi kehastatakse. Või siis on need üles ehitatud sketšidena," selgitas näitleja.

"Alguses, kui ma selle materjaliga tegelema hakkasin, siis tundus dialoogide osa kõige keerukam. Kuidas selline asi võiks olla? Saalis istudes võib jääda mulje, et ma olen laval täitsa segi," naeris ta.

Tegelaste vahetamine käib ainult näitlemise teel. Kostüüme ega parukaid Täär etenduse ajal ei vaheta. "Need pöörded toimuvad väga kiiresti ja ma loodan, et publik on minuga kaasas. Pean ise ka endale alla mängima. Tavaliselt on sul laval partner, kellele sa saad ühel hetkel toetuda või kellele sa ette mängid, et tema sulle vastu põrgataks, siis praegusel hetkel pean ma seda ise tegema," kirjeldas Täär.

"See on tegelikult selline koreograafia. Meil on seal nii mõnedki situatsioonid, kus toimub väga tihe, eluline ja põletav dialoog ümber laua. Liikumine käib kogu aeg, aga tegelane vahetub, üks räägib, teine räägib, see on väga põnev väljakutse," lisas ta.

8. märtsil toimuvaks esietenduseks on Tääril veel üht-teist, mida ette valmistada. "Kõige tähtsam on ikkagi see tohutu energia ja tahtmine. Kõikidel tegelastel, kes laval on, peab olema tohutu põlemine sees. Mul on küllalt olnud seda, et see joonis iseeneses on mul selge, aga saali poole pealt võib see jääda natuke eimillekski. See peab olema natuke suurem, suurem kui elu," tõdes Täär.