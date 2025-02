Eesti Laulu finaali hindab rahvusvaheline žürii

Eesti Laulu žüriisse kuuluvad täna mitmed Eurovisiooni asjatundjad ja maailma suurimal lauluvõistlusel üles astunud professionaalsed artistid. Nende seas on Norrale 2019. aastal Eurovisioonilt kuuenda koha toonud bändi Keiino laulja Alexandra Rotan ja samal aastal Eestit esindanud rootsi muusik Victor Crone. Erilise Eurovisiooni kogemusega on Islandi lauljatar Regína Ósk, kes on oma riiki esindanud lauluvõistlusel korduvalt nii taustalauljana kui ka põhiartistina.

Muusikaspetsialistide ja aastaid Eurovisiooni kajastanud professionaalide vaadet esindavad žüriis Leedu rahvusringhäälingu popmuusikajuht ja muusikaajakirjanik Ramunas Zilnys ning maailma suurima Eurovisioonile pühendatud blogi Wiwibloggs asutaja William Lee Adams.

Finalistide etteasteid hindavad ka kogenud teletegijad ja suurte meelelahutussaadetega seotud Marvin Dietmann Austriast ja Juris Matuzelis Lätist. Neist esimene on igal aastal lavastanud Eurovisioonil mitmeid lugusid, näiteks on tema produtseeritud Conchita Wursti võidulugu 2014. aastal ja ta oli ka Uku Suviste loo lavastaja. Möödunud aastal Eesti Laulu juures režissöörina töötanud Juris Matuzelis on juba aastaid olnud seotud Läti eelvõistlusega Supernoova.

Sarnaselt möödunud aastale kuulub žüriisse ka üks võõrsil elav eestlane, kelleks on Pariisis elav Eesti näitlejanna Ene Rämmeld.

Žürii antud punktid liidetakse rahvahääletusel saadud häältega, mille tulemusena selguvad kolm superfinalisti. Eesti Laul 2025 võitja selgub seejärel rahvahääletuse teel.