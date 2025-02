Ostuvaba aasta teinud ajakirjanik: leidsin rõõmu muudest asjadest

Õhtulehe ajakirjanik Evelin Kivimaa võttis eelmisel aastal vastu väljakutse ühtegi püsivat asja mitte osta. See tähendab, et uued asjad jõudsid tema koju vaid juhul, kui nende järele oli möödapääsmatu vajadus.

"Aga see möödapääsmatu raam on üsna kitsas. Näiteks kui mul on ühed saapad olemas, siis ma ei osta teisi sellepärast, et mul ei ole seda värvi saapaid, vaid ma lihtsalt ei osta neid," selgitas ta "Ringvaates".

Aasta jooksul ostsis Kivimaa seitse püsivat asja: kapinuppude komplekti, suitsuanduri, lauatennise pallid, ninaloputuseks mõeldud vahendi, kummilindi, mobiili kaaned ja trenažööri.

Kuigi Kivimaa sõnul ei olnud tal ka enne väljakutset kodus väga palju asju, leidis ta möödunud aastal mitmetele asjadele uue funktsiooni. Näiteks lasi ta vanade nägemisprillide klaasid ära vahetada ning sai seeläbi endale uued päikeseprillid.

Ostlemise vältimine ei tähenda muude elamuste vältimist, rõhutas Kivimaa.

"Näiteks lasin oma kodus, mis mul oli olemas, seina üle värvida. See oli suurepärane ja pakkus mulle rõõmu. Või näiteks käed olid mul olemas, lasin teha endale mõned tätoveeringud ja see pakkus palju rõõmu," tõi ta paar näidet.

Samuti pööras ta rohkem tähelepanu juba olemasolevate asjade lõpuni kasutamisele. "Näiteks ei osta endale enne uut kulmuvärvi, kui mul on olemas vana lauvärv, mida ma kasutan kulmuvärvina ja mis toimib sama hästi. Või kui mul on alles kolm poolikut nohurohtu, siis ma kasutan need ära ja ostan alles siis selle ühe, mis mul on edasipidi," selgitas ta. "See teeb nii hea tunde, kui sul ei seisa kodus mingisuguseid asju."

Kõige raskem oli Kivimaal uute asjade ostmist vältida musta reede kampaania ajal. Sel ajal katsetas ta uute põnevate toitudega.

"Aga pean tunnistama, et viimane kuu sellest aastast oli mõnevõrra raske. Siis oli juba see tunne, et saaks juba läbi, ma olen juba kõik need kasutegurid kätte saanud – mõtteviis on muutunud, mingisugused asjad on toimunud," tõdes ta.

Pärast väljakutset soetas Kivimaa endale mõned uued riideesemed, millest ta puudust tundis ja mis olid aasta jooksul ära kulunud. "Aga sellist erilist suurt soovi ei olnud. Nüüd on see võimalus lihtsalt," sõnas ta.