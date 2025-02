Priit Loog: suurem kirg fotograafia vastu tuli lapse sünniga

Näitleja Priit Loogi üheks huvialaks on fotograafia, mis hiljuti vormunud ka tema juba teiseks näituseks. "Ringvaates" ütles Loog, et kuigi kirg fotograafia vastu tuli lapse sünniga, siis mõne aja pärast oli kaamera suunatud juba igale poole mujale, kui lapse poole.

Viljandi muuseumis avatud Priit Loogi fotonäitus "Kahe suve vahel" on näitlejal juba teiseks katsetuseks fotonäituse vormiga. "See pisik on istunud minus päris kaua juba sees mingil kujul. Suurema hoo ja kirega läksin ma sellele teemale peale umbes seitse aastat tagasi. See sai alguse minu lapse sünnist, keda ma otsustasin kuidagi paremini fotografeerida, kui lihtsalt telefoniga klõpsida. Natukese aja pärast oli see kaamera suunatud aga juba igale poole mujale, kui lapse poole. Sealt see lumepall hakkas veerema."

"Minu tegemised on olnud suuresti dokumentaalset laadi. Tihti see nii aset leiab, et viskad kaamera üle õla ja lähed välja. Alguses käisin rohkem ilma igasuguse aknast välja vaatamiseta, nüüd ma ikka vaatan, mis ilm väljas on, kuidas valgus on jne. Ma juba tean, mida ma lähen püüdma, mida ma üritan kätte saada või mitte," rääkis näitleja.

Fotoseerias "Kahe suve vahel" on Loog jäädvustanud Pärnu ranna tühjasid maastike. "Ma kuidagi järjepidevalt jõudsin sinna Pärnu randa. Sellest vormus näitus peale seda, kui ma olin seal rannas juba oma neli aastat vahelduva eduga käinud ja kogu aeg märganud seda tühjust, mis mind kuidagi kõnetas," sõnas ta.

Suures osas on Loog iseõppinud fotograaf. "Koolitanud olen ma end siin-seal, ise õppinud, tänapäeval on kõik võimalused ka selleks loodud, et sa saad väga palju infot internetist. Aga ma siiski tunnen, et see on valdkond, mida ma väga ei tunne ja tahaks rohkem tunda. Seega olen ka mõelnud, et peaks pilgu pöörama ka rohkem inimese peale."

Loogi käe läbi on praeguseks üles pildistatud näiteks Endla teatri näitlejate portreed. "Need on eesmärgipäraselt tehtud Endla teatri seinale, et külastajad saaksid vaadata, mis nägu näitlejad on. Seal oli meil kontseptsioon paigas ja päris lihtne oli töötada."

Teatrimaailmas ei ole Loogil aga hetkel midagi töös, vaid käsil on pikem puhkus. "Mul on selline huvitav periood, et mul ei olegi midagi tulemas. Minu proovid algavad uuesti aprillikuus ja mina lihtsalt puhkan praegu proovidest, sest ma olen neid mitu aastat järjest teinud ühtedest proovidest järgmistesse ja nüüd natuke tõmban hinge," rääkis ta.