Möödunud aasta vanimad abiellujad: me oleme hingesugulased!

Möödunud aasta vanimad abiellujad Lea Raus ja August Tigane taasleidsid teineteist pärast 60-aastast pausi. Nüüd nad on veendunud, et nad on hingesugulased.

77-aastane August Tigane ja 78-aastane Lea Raus õppisid 1960. aastatel samas klassis, kuid pärast üheksandat klassi läks August uude kooli ja noored kaotasid pikkadeks aastateks teineteist silmist. Augusti sõnul oli Lea tema esimene armastus. "Kaheksanda klassi lõpupeol saatsin ta isegi koju," meenutas ta "Ringvaates".

Uuesti kohtusid endised klassikaaslased 60 aastat hiljem toimunud klassikokkutulekul. Leal oli seljataga abielu ja paar kooselu, August oli hiljuti leseks jäänud.

Esimese abikaasa kaotamine oli Augustile karm. "Ma vajusin igatpidi ära. Neli aastat voodihaige hooldust, see oli ikka väga kurnav," tõdes ta. Meest nähes tundis Lea, et Augustil on abi vaja. "Jumal tänatud, et ta selle enda peale võttis," on August tänulik.

Pärast poolteist aastat kooselu tegi August Leale abieluettepaneku. Lea ja August abiellusid 26. märtsil 2024. aastal. Augusti sõnul on nad hingesugulased.

"Mul ei ole paremaid aastaid olnudki! Me viskame niimoodi nalja, et päevad läbi on üks nali käib. Mulle istub see küll väga," lisas Lea.

Lea ja Augusti sõnul annab abiellumine kindlustunde. "Kui ikka selline suur tõotus on antud, hoiab see nii mõnegi lahkumist," on August veendunud. "Ütlen kõigile, kel see mõte on – tehke see teoks, kartma ei pea!" julgustas Lea.