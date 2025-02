Tommy Cash: kuulan väga vähe teiste artistide muusikat

Tommy Cash on artist, kes endast väga palju rääkida ei armasta. "Ma arvan, et kõik räägivad liiga palju. Meil on igal pool hästi palju informatsiooni. Kõik üritavad endast hästi palju jagada, aga ma arvan, et see ei ole tähtis. Tähtis on mu töö, mis ma siia jätan, mida inimesed minust pärast mäletavad," sõnas ta saates "Hommik Anuga".

Järgmisel laupäeval toimub Eesti Laulu finaal, kus ka Cash pääset Eurovisioonile püüab. Muusiku sõnul jõudis ta Eesti Laulule väga naturaalselt, sest ta on tuttav nii 2023. aastal Soomet esindanud Käärijä kui ka 2024. aastal Hollandit esindanud Joostiga. "Mul polnud kunagi peas, et ma võiks seda teha, aga see juhtus nii."

Ka tema võistluslaul "Espresso Macchiato" sündis artisti sõnul väga loomulikult. "Me kunagi ei istunud maha ja ei olnud, et kirjutame nüüd loo Eurovisiooni jaoks," märkis ta. "Kohv ühendab meid üle terve maailma, ma loodan, et mu lugu teeb seda sama."

Tommy Cash Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti Laulul – ja võimaluse korral Eurovisioonil – tahab ta näidata, kes Tommy Cash päriselt on. "Eurovisioon on täiesti eraldiseisev asi, kus on täiesti teine publik, täiesti teised fännid, täiesti teised inimesed," sõnas ta.

Teiste artistide muusikat kuulab Cash praegusel ajal väga vähe, sest ta tahab vaid endale tööle keskenduda. "Tommy Cash ei ole kunagi seotud selle skeenega, mis on ümberringi. Tommy on alati kuidagi eraldi olnud. Sellepärast me üritame olla purgis ja eraldi," lausus muusik.