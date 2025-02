Madis Reimund dokfilmist "Andrus": Värnik oli kaamera ees lõpuni aus

9. veebruaril jõuab "Eesti lugude" sarjas ETV ekraanile dokfilm "Andrus", mis portreteerib kunagist maailmameistrit Andrus Värnikut. Režissöör Madis Reimundi sõnul oli Värnik kaamera ees lõpuni aus ning ta loodab, et film rehabiliteerib sportlast, kes on väga normaalne inimene.

"Eesti lugude" sarjas jõuab pühapäeval, 9. veebruaril ekraanile Madis Reimundi dokumentaalfilm "Andrus", mis räägib endisest odaviskajast ja maailmameistrist Andrus Värnikust, kes pidi pärast sportlase tee ootamatut lõppu alustama puhtalt lehelt. Täna elab endine tippsportlane emaga oma lapsepõlvekodus Antslas ning tal täitus oktoobris kaheksa aastat viimasest pitsist.

"Dokfilm sünnib mitu korda. Kõigepealt stsenaariumina, siis sünnib võtteplatsil, siis hakkab sündima uuesti montaažis ja lõpuks sünnib ta vaataja peas," tõdes režissöör Madis Reimund, kes tavapäraselt teeb operaatoritööd saadetes "Osoon" ja "Kaks kanget".

Režissööri sõnul on see film pigem mõtlik kui naljakas. "Hästi lihtne on teha naljakat filmi eriti inimesest, kes on kaamera ees lõpuni aus nagu Andrus. Kui sa saad peaosatäitjaga juba väga hästi läbi, siis hakkad kahtlema, mida sa julged filmi sisse panna, et ei taha talle liiga teha. Ma arvan, et see film võib olla natuke rehabiliteerib Andrust ka, et tegelikult on ta väga normaalne tüüp," selgitas Reimund, kes tegi filmi poolteist aastat.

Andruse viimasest suurest võistlusest, mil ta sai MM-i kulla, täitub tänavu 20 aastat. See oli hetk, mil tema jaoks jäi aeg seisma. "Võtetel ta rääkis, et pärast kulla võitmist mõtles ta võtta väikese puhkuse, aga ei osanud näha, et see puhkus nii pikaks ja katastroofiliseks kujuneb," tõi Reimund välja.

"Tänasel päeval elab Värnik tavalist rahulikku elu, treenib noori, ennem töötas saekaatris," ütles režissöör.

Dokumentaalfilm "Andrus" on ETV eetris 9. veebruaril kell 20.30.