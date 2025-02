Ozempicu abil alla võtnud Piret Tali tegi kaalulangetusest doksarja

"Eestis on umbes pool miljonit ülekaalulist inimest, kellest 200 000 on rasvunud ja kui selle probleemiga ei tegeleta, siis kokkuvõttes on meditsiinisüsteemil väga suur koormus, sest kui sul on tähelepanuväärne ülekaal, siis lõpeb see ilmselgelt nelja-viie haigusega, mida kokkuvõttes on kordades raskem ravida," ütles Piret Tali, kes sai valmis dokumentaalsarja "Rannakeha", kus ta räägib oma kolmest erinevast kaalulangetamisperioodist.

Tali sõnul on see väga isiklik lugu ning kui poleks olnud produtsent Marii Karelli, ei oleks ta ilmselt sellise isiklikkuse määrani jõudnud. "Tänu sellele oli mul teiste allavõtjatega ka oluliselt lihtsam suhestuda."

Sarja ette valmistades mõistis Tali kui kohutavalt suur häbitunne ja stigma on oma kaalunumbrist rääkida. "Peaaegu võimatu oli kaamera ette naisi leida. Kui sa oled ülekaaluline, siis ilmselgelt oled sa laisk, rumal, vaene. Kokkuvõttes see ei pruugi ju alati nii olla," tõi Tali välja, kes kaalulangetust alustades kaalus 95 kilo, mis kõikide kehamassiindeksi tabelite järgi tähendas rasvumist.

Ozempic on diabeediravim, millel on kõhnumist mõjutavaid efekte ning paljud kasutavad ravimit selleks, et kaalust alla võtta. "Eesti inimesed kasutavad ja salgavad. Mina ei ole peale enda näinud kedagi, kes on selle süstla ametlikult ekraanil löönud külge," ütles Tali.

Sageli ei ole kaal ainult esteetiline probleem, vaid elu ja surma küsimus, märkis Tali.

Tali kaotas Ozempicu abil 25 kilo. "Viis tuli tagasi," täpsustas Tali, kes enam Ozempicut ei võta. "Mina tegin seda koos tervisliku nõustamisega, sest kui ma loen neid salajasi foorumeid, kus inimesed tarvitavad seda ravimit, siis nad ütlevad, et ma nüüd süstin kaks nädalat, aga ma ei tea, miks kaal alla ei lähe, söön samamoodi nagu ennegi. No siis ei lähegi alla," lausus Tali.