Teenetemärgi pälvinud psühholoog Lemme Haldre: olen täitsa tummaks löödud

"See üllatus oli ikka väga suur, sest ERR-i ajakirjanikud tulid hommikul minu juurde palvega teha intervjuu laste digisõltuvuste teemal. Ma olin kõik materjalid ilusti lauanurgale valmis pannud, ootasin ja siis nemad tulevad lillekimbuga sisse," muheles lastearst, psühholoog ja terapeut Lemme Haldre, kuidas ta hommikul suure uudisega tummaks löödi.

Haldre sõnul sai ta selle väärika tunnustuse osaliseks ilmselt seetõttu, et on juba üle 30 aasta tegutsenud Tartu Laste Tugikeskuses ning olnud ka selle looja. "Hakkasime aitama väärkoheldud lapsi, tol ajal ei tegelenud selle teemaga mitte keegi," lisas Haldre, kes on kõik need aastad pühendunud laste ja perede aitamisele.

Ka täna ei saa Haldre ainult tähistamisele pühenduda, sest õhtul ootab teda kohtumine lapsevanematega vanemlusgrupis "Imelised aastad". "Suurem tähistamine ilmselt lükkub natuke edasi," muheles Haldre.