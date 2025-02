Teenetemärgi pälvinud helirežissöör Teet Kehlmann: oli see ikka vägev uudis

President tunnustas Valgetähe V klassi teenetemärgiga helirežissöör Teet Kehlmanni, kes intervjuus ERR-le tõdes, et talle alles hakkab kohale jõudma, kui suure tunnustuse ta on saanud ning lisas, et kõige olulisem on tema jaoks muusikute tänu.

"Alles hakkan aru saama, mis toimub. Hommikul poeg ütles ja kallistas," sõnas ERR-i pikaaegne helirežissöör Teet Kehlmann. "Igal juhul väga vinge uudis."

Kehlmann tänas kooriühingut, kellega ta väga palju koostööd on teinud.

"Olen salvestanud üle 600 CD-plaadi, teinud üle 2000 otseülekande, mul läheb 42. aasta raadios," tõi Kehlmann välja.

Kõige uhkem on Kehlmann selle üle, et tal on õnnestunud väga palju teha koostööd laste ja noortega. "Tele- ja raadio laululapsed, ja väga palju ka mujalt, noored on alati nii ehedad ja tänulikud," ütles ta, lisades, et nüüd käib tema juures salvestamas juba kolmas põlvkond.

"Minu jaoks on kõige tähtsam muusikute tänu," tõi Kehlmann välja. "Aga tunnustus on ka väga tore."