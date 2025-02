Raadiospordi maailmameister: sidet on võimalik saada üle maakera

45 aastat raadioamatörismiga tegelenud raadiospordi maailmameister Arvo Pihl rääkis "Ringvaates", et 24 tunni jooksul sai ta morseside ligi 800 kontaktiga. On vaid üks riik, kellega ta pole sidet saanud, sest seal pole raadioamatörism lubatud.

Kuigi kõik märgid näitasid, et Arvo Pihl on 2024. aasta juulis toimunud raadiospordi maailmameistrivõistluste võitja, saabus USA-st selle kohta ametlik kinnitus mullu detsembris.

"Mina võtsin osa kuni viie vatise väljundvõimsusega saatjate klassis ja tegin morsesidet. Raadioamatööridele on eraldatud teatud sagedusvahemikud, vahetad teise jaamaga kutsungi, mida kiiremini, seda parem, ja need pannakse arvutisse kirja. Moodustub logi, mis tuleb pärast võistlust kohtunikele ära saata, kes võistlust korraldavad," selgitas Pihl, kes on raadiospordiga tegelenud 1980. aastast alates.

Pihl vaatas hiljem, et 24 tunnist töötas ta umbes 19 tundi ning sai selle aja jooksul ligi 800 kontakti.

Pihl oli ka üks tänavustest mitteolümpiamängualade maailmameistritest, keda Eesti olümpiakomitee premeeris aumärgi ja 2000 euroga.

Maailmameister tõi välja, et on 45 aasta jooksul oma hobisse panustanud umbes 20 000 eurot. "Tavaliselt viib see hobi raha ainult välja," muheles Pihl.

Ala juurde tõi Pihli tema koolivend Rein Kolk, kes on raadiospordi mitmekordne maailmameister.

"Põhimõtteliselt on võimalik saada sidet üle maakera. Üks riik, kellega mul pole õnnestunud sidet saada ja kes on üliharva eetris, on Põhja-Korea, sest seal ei ole raadioamatörism lubatud," lisas Pihl.

2024. aastal tähistasid raadioamatöörid Eesti raadioamatörismi 100. sünnipäeva. "Mõned liikmed on meil praegu üle 90-aastased. Meie probleem on see, kuidas köita noori.