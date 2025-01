Unikaalse geeli leiutanud Neeme Vaino nomineeriti filmivaldkonna Oscarile

"See on uskumatu, ma poleks iial arvanud, et see asi nii kõrgele jõuab," ütles leiutaja Neeme Vaino, kes on endaleiutatud geeliga Ameerika filmikunsti ja -teaduste akadeemia teaduse ja tehnika leiutiste nominent.

Unikaalne geel kantakse inimihule, pannakse seejärel põlema ning inimene kannatada ei saa.

"Põlemine peab olema meeldiv ja ohutu," tõdes Vaino, lisades, et õnnetusi juhtunud ei ole. "Õnnetusi on teostuse poolel. Näiteks tuul on puhunud ära tule kaitsegeeli pealt, siis on inimene kõrvetada saanud. See juhtus Guinnessi rekordi teostamisel."

Vaino sõnul on tema leiutise abil ennast põlema pannud sadu inimesi. Põlema on pandud inimese käsi, selga, pead ning ka kogu keha. "Euroopa kaskadöörikoolis tehti videoid põlevate inimestega," täpsustas Vaino.

Et geel töötaks, peab seda õigesti nahale kandma. Vaino sõnul koosneb turvalisus võrdselt kahest poolest, nii materjalist kui teostusest.

Kõigepealt kantakse kehaosale, mida põlema soovitakse panna, kaitsegeel, mis kaitseb kuumuse eest. Selle peale lisatakse geel, mis põleb ehk kütus.