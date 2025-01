Eesti juurtega Austraalia noormees: saunaviht on üks väga unikaalne asi

"Ma kasvasin üles Eesti peres. Minu vanaema ja ema on eestlased. Mu ema suguvõsast lahkusid peaaegu kõik Eestist, mõned neist küüditati Siberisse. Vanaema ja vanaisa olid põgenikud, kes põgenesid erinevaid teid pidi, aga jõudsid mõlemad Austraaliasse," ütles Eesti juurtega Lachlan Bell, kes oli suur Eesti fänn juba siis, kui polnud kordagi siinmail käinud. Täna teeb ta Tartu Ülikoolis oma magistrikraadi.

2017. aastal jõudis Bell Eestisse noortevahetusprogrammi kaudu. 2019. aastal tuli ta tantsupeole. "Mu ema laulis laulupeol, see oli vahva," lisas Bell. "2023. aastal tulin jälle "Tagasi juurte juurte" raames. Siis otsustasingi siia õppima tulla," tõdes ta "Ringvaates".

Austraalias võttis Bell aktiivselt osa ja korraldas kõikvõimalikke kultuurisündmusi. Ta kuulus ka rahvatantsuansamblisse Sydney Virmalised, kus tantsis 12-aastasest alates.

""Kaera-Jaan" on see tants, mida kohe lastele õpetakse, seal on päris lõbus jalgade töö," muheles Bell, kes Tartus õppides liitus "Leigaritega".

"Kuna ma olen tulnud siia folklooriga tegelema, olen saanud ka laps olla, tähistasime mardi- ja kadripäeva ning käisime marti jooksmas," tõi Bell välja.

Eesti keelt räägib Bell oma ema ja vanaemaga, kellele ta iga nädal helistab. "Kahjuks ei ole mul palju Eesti sõpru, kes minuga eesti keelt räägivad, kõik tahaksid minuga rääkida inglise keeles."

Eestikeelsetest sõnadest peab Bell keeruliselt hääldatavateks sõnu "lehm" ja "mahl". Kõige ilusamaks eestikeelseks sõnaks on Belli arvates "kuninga kass". "Mulle meeldib sõna "lörts", aga see pole väga ilus sõna," lisas Bell.

Eestlaste omapärast on Bell teinud ka lõbusaid videoklippe, mida oma Austraalias elavate sõpradega jagada. "Minu arust on saunaviht üks väga unikaalne asi, mida ma olen pidanud teistele selgitama. Ma ise ei mõista seda veel täielikult," muheles Bell ning toob välja ka Eesti huumorimeele, eriti musta huumori, mis mõnikord teda üllatab, nii et ei saagi aru, kas see ikka oli nali.