Muusik Lepatriinu vaimsest kokkuvarisemist: see tunne on väga laastav

Muusik Lepatriinu ehk Triinu Paomets rääkis Vikerraadios keerulisest perioodist oma elus, mil ta elas Madeiral ning tundis ennast vangina oma kodus. Eneseleidmise teekonnast on nüüdseks vormunud looming ning Paomets tõdes, et mida sügavamat madalseisu oled tundnud, seda rohkem märkad, kui kõrgel tegelikult võid olla.

"Meid on kasvatatud vaimus, et kõik on võimalik," rääkis muusik Lepatriinu ehk Triinu Paomets endast ja oma vennast, lauljast, laulukirjutajast ja produtsent Taavi Paometsast, kes on tuntud ka kui Avoid Dave. "Meie ema-isa mõlemad mängivad kitarri, bassi, klaverit, on laulnud kogu aeg. Samuti on meie vanavanemad koorijuhid ja laulukirjutajad."

Paometsa sõnul sümpatiseeris talle teismeeas väga mõte, kui tema perekonnanimi oleks Lepa. "Mõtlesin, et saan 18 ja vahetan oma perekonnanime ära. Reaalsuses sain 18 ja tundsin äkki väga palju uhkust oma perekonnanime üle. Tundus ideaalne mõte võtta Lepatriinu oma artistinimeks," meenutas Paomets.

Singel "Getting Myself Back" on albumilt "Pianobar" ning sellele loole eelnes päris pikk ja väga keeruline peatükk Paometsa elust, mil ta elas poolteist aastat Madeiral. "Südames tundus mulle otsus minna sinna elama vägagi õige," täpsustas Paomets.

Tagantjärele tarkusena ütles ta, et kui universum eemaldab sind kõigest ja järsku sa avastad ennast üksinda, siis mingisugune suurem õppetund on kuskil peidus. "Kuigi välisele silmale võis tunduda, et elasin paradiisisaarel, kus olid ilusate mägedega vaated, ookean käe-jala ulatuses, banaaniistandused ümberringi, siis tegelikult tundsin ma ennast nagu vang omaenda kodus ja omaenda kehas," sõnas Paomets.

Kuna tal ei olnud Madeiral mitte ühtegi tuttavat inimest, leidis ta sealt ühe härra, kellega koos elas. "Alguses oli kõik tore ja ilus ja tundus, et saame kõigega hakkama."

Ajapikku probleemid aina suurenesid. "Iga asi oli probleem ja saad järsku aru, et sind süüdistatakse kõiges ja iga päev tunnedki ennast süüdi, sest keegi su kõrval raiub kogu aeg, et sina tegid," võttis Paomets probleemide tuuma lahti. "Tuleb tunnistada, et elasin koos täiesti vale inimesega."

Kuigi Paomets tõdes, et elu õppetundide eest tuleb olla tänulik, siis vahel on väga raske mõnele inimesele tänulik olla, pärast kõike seda, mida on tulnud läbi elada.

Madeiralt tagasi tulles hakkas ta ennast uuesti üles ehitama ning ka muusikat looma.

"Kõik võib olla ei mõista, kui laastav see võib olla. Tulles tagasi, hakkasin inimesi väga-väga palju analüüsima. On inimesi, kes läbi ja lõhki mõistavad, millest ma räägin, on inimesi, kes ei mõista, aga saavad aru, et oluline on olla mulle toeks ja oluline pole mulle omaenda arvamust avaldada. Ole lihtsalt olemas ja mõista, et mul on raske," rääkis Paomets, millist tuge ta sel keerulisel ajal kõige enam vajas.

Siis hakkaski Paomets enda sõnul tegema vahet inimestel, kelle jaoks on oluline lihtsalt kuulata sind ära ja nendel, kellele on olulisem välja öelda oma arvamus. "Inimene peab tundma, et teine inimene näeb teda. Ma pean saama oma südame puistatud ja see ongi okei. Mina kui inimene olen juba väärtuslik, juba sobin, olen armastatud ja aktsepteeritud lihtsalt sellisena, kui mul ka pole mitte midagi muud," tõi Paomets välja.

"Kuigi lugu "Getting Myself Back" on albumi lugudest kõige haavatavam ja kõige raskema kaaluga minu jaoks, siis loo kese on ikkagi enesearmastus, saada ennast tagasi ja piiride kehtestamine, et olla täisväärtuslik ja tunda ennast hästi oma kehas," lisas Paomets.

Ülejäänud "Pianobar" albumi laulud on Paometsa sõnul samuti ilusad väikesed hetked, mida on väärt kinni hoida. "Mida sügavamat madalseisu oled tundnud, seda rohkem sa märkad, kui kõrgel sa tegelikult võid olla. Kui palju rõõmu võib pisiasjades olla," ütles Paomets.