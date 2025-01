Aasta veteransportlane Jaanus Hiiemäe: ma ei oska lõpetada

Eesti 2024. aasta veteransportlane Jaanus Hiiemäe tuli tõstmises enne kolm korda maailmameistriks, viis korda Euroopa meistriks ja alles siis Eesti meistriks. "Ringvaates" tunnistas mees, et eelkõige on tõstmine tema jaoks läbi elu olnud hobi, mida ta aga lõpetada ei oska.

"Üldiselt lähtun sellest motost, et veerevale kivile sammal peale ei kasva. Ma ei oska lõpetada," sõnas 50-aastane Hiiemäe. Maailmamastaabis pole Hiiemäe sõnul tegemist veel seejuures sugugi kõrge vanusega. "Seal on väga palju üle 80-aastaseid ka, müts maha nende ees."

Tõstmine koosneb kahest alast: rebimisest ja tõukamisest. Tõstmise juures on Hiiemäe sõnul eelkõige vajalikud tahtmine ja osavus. "Kui mul jõudu oleks, siis ma teeks jõutõstmist nagu Margus Silbaum. Mul jõudu ei ole, seega pean tegema seda, kus on osavusalad," sõnas ta.

Hiiemäe sõnul ei valinud tema tõstmist, vaid tõstmine valis tema. "Kunagi juhuslikult sattusin tõstesaali ja mu kaks klassivenda said 30 kilo pea kohale, aga mina ei saanud. Ma pidasin ennast neist tugevamaks ja siis ma hakkasin seal käima, sest mind häiris see, et ma olin nendest nõrgem," rääkis veteransportlane, kuidas lihtne soov tugevamaks saada suunaski ta ala peale.

Läbi elu on tõstmine Hiiemäe jaoks olnud aga eelkõige hobi. "Ülikoolis õppides oli ta peale kooli maandamine ja kui tööle läksin, siis pärast tööd. Kuna ma teen vaimset tööd, tegelen ehitusalaste riigihangetega, ja terves kehas on terve vaim, siis sai seda kangi tõstetud."

Tõstmises liigitutakse veteransportlaseks alates 35. eluaastast. "Kui ma hakkasin 35 saama, siis hakkasin mõtlema, et mingi väljund oleks välisvõistlustele minna, et ühildada võistlussoov ja reisimine. 2011. aastal, kui ma olin 37, sai esimesele välisvõistlusele mindud. 11 võistlejat oli kehakaalus ja ma sain kolmanda koha, selle võistluse emotsioon on kõige kõrgem olnud üldiselt," rääkis Hiiemäe, kes sellest alates tulnud kolm korda maailmameistriks, korra Eesti meistriks ning viis korda Euroopa meistriks.

Veteranide vanuseklassi jäävadki Hiiemäe sõnul pigem edasi võistlema asjaarmastajad. "Tippsportlased ei taha teha, neil on vaim väsinud. Kui sa pead ikka suuri raskusi tõstma, siis öeldakse, et keha võib ära taastuda ruttu, aga vaim... sa ei taha lihtsalt suuri raskusi tõsta. Kuna mina suuri raskusi tõstnud ei ole, siis mul on lihtsam," selgitas Hiiemäe.