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Eesti tugevaim naistõstja Eliise Peterson: see on väga psühholoogiline ala

Raadio 2
Foto: R2
Raadio 2

Eesti tugevaim naistõstja Eliise Peterson rääkis saates "R2 Hommik", et tõstmine on väga psühholoogiline ala, sest palju on vaja analüüsida ja peab oskama adrenaliiniga toime tulla. Petersoni sõnul nende alal eksimisruumi ei ole.

"Spordiga olen tegelenud terve elu, teinud erinevaid asju. Üheksa aastat ratsutasin, tegelesin sõudmisega. Lõpuks kõnetas tõstmine mind kõige rohkem. Mina väljendan ennast läbi spordi, joonistada ja laulda ma ei oska," nentis Eesti tugevaim naistõstja Eliise Peterson.

Peterson tegutseb ka operatsiooniõena. "Sport ja meditsiin täiendavad üksteist. Mulle meeldib nalja teha, et oma elukutse pead valima selle järgi, mida sa tahaksid odavamalt või kiiremini saada. Kui oled moeteadlik inimene, lähed riidepoodi tööle, et saada sealt soodukat. Mina olen sportlane ja minu jaoks on olulised ortopeedid, hoian neid oma ligidal. Tippsportlasest kuuleb tavaline inimene meediast tavaliselt siis, kui on palju vigastusi või rekordeid," selgitas Peterson. "Mina hoian kõiki lihaseid töös, et olla terve."

"Meie jaoks on põhilised alad rebimine ja tõukamine. Rebinud olen 104 kilo ja tõuganud 121 kilo. Rebimine on ühe liigutusega kang pea kohale ja tõukamine kahe liigutusega, kõigepealt rinnale ja siis üle pea," tõi Peterson välja.

"Tõstmine on väga psühholoogiline ala. Palju on vaja analüüsida ja väga palju pead oma peas olema stabiilses kohas, oskama adrenaliiniga toime tulla. Meie alal eksimisruumi ei ole," sõnas Eesti tugevaim naistõstja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik", saatejuhid Bert Järvet ja Madis Aesma

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