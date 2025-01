Karjääripöörde teinud patrullpolitseinik: igav ei hakka kunagi

Politsei- ja piirivalveamet pakub võimalust töö käigus õppida politseinikuks. Karjääripöörde teinud endine müügiesindaja, nüüd Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik Karina Domanova rääkis "R2 Päevas", et iga päev on täiesti erinev ja igav ei hakka kunagi.

"Politsei jaoks on huvi tekitada endale uute politseitöötajate näol järelkasvu. Proovime kutsuda politseisse tööle ja õppima inimesi, kes täna töötavad hoopis teisel elualal, aga on mõelnud näiteks lapsena või ka praegusel ajal, et tahaks panustada Eesti riigi turvalisusesse ja teha politseiametniku tööd," rääkis politsei värbamisteenuse omanik Regina Juga.

Karin Domanova on nüüdseks kaks aastat patrullpolitseinik olnud, enne töötas ta müügialal. "Olin ühes teleoperaatori ettevõttes ja igapäevaselt töötasin esinduses ning pakkusin erinevaid tooteid ja teenuseid inimestele." Mõte politseinikuks saada tuli Domanovale tegelikult juba peale gümnaasiumi lõppu. "Kuna mul ei olnud võimalust minna õppima, siis ma hoidsin oma unistust. Siis mõtlesin, et on vaja kuidagi tegutseda, ja siin ma olen," sõnas politseinik.

PPA kampaania raames vormistatakse kõigepealt inimene tööle, misjärel saadetakse kandidaat kooli. Esialgne puhas õppetöö kestab sisekaitseakadeemias üheksa nädalat. "Seejärel hakkab ta käima patrullis, ka koolis üks-kaks korda kuus nädala kaupa. Vastavalt omandatud oskustele saab ta hakata tööülesandeid täitma, töötab ta siis juba kogenud kolleegidega," selgitas Juga. Paralleelselt töötamisega käiakse koolis kokku 1,7 aastat.

"Minu põhilisteks ülesanneteks on väljakutsete lahendamine, liiklusjärelvalve ja kõik muu, milles meil on pädevus. On väga põnev, igav ei hakka kunagi. Kunagi ei tea, kuidas järgmised 12 tundi mööduvad, sest iga vahetus on need täiesti erinevad," rääkis Domanova.

Töö käigus õpib Domanova sõnul pidevalt, ette on tulnud ka ohtlike olukordi. "Kui oleme jõudnud väljakutsele ja inimesed ei ole kained, siis paratamatult inimene ei mõtle ratsionaalselt. Muidugi inimestele ei meeldi, kui me kohale tuleme, eriti, kui nemad pole meid kutsunud. On läinud sõnelusteks, oleme pidanud inimese välja viima, kasutades füüsilist jõudu, ning on olnud olukordi, kus oleme pidanud kiiremini liigutama oma käsi ja jalgu," rääkis ta.

Karjääripöörajaid on tulnud patrullpolitseinikuks kõikvõimalikest valdkondadest: firmajuhtide, inseneride, logistikute, meditsiinitöötajate, mehhaanikute, klienditeenindajate, treenerite jne seast. "Meil on päris tublid inimesed, kes õpivad kiirelt. Sisekaitseakadeemias saab suurepärase enesekaitsekogemuse, jõusaalikogemuse ja PPA koolitused toimuvad tihti. Inimene saab päris kiiresti aimu, mis see kõik on, kas siis tänaval või kuskil mujal," sõnas Domanova.