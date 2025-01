Hoburaua talu perenaine: tihti minnakse ühe looma järele, aga tullakse tagasi mitmega

Pärnumaal Hoburaua talus elab seitsmeliikmeline pere, kelle ülal pidada on ka umbes 100 kodulooma, neist eksootilisemateks on Lõuna-Ameerikast pärit nandud ning Vietnami rippkõhtsead. Talu perenaise Gudrun Kunto sõnul juhtub tihtipeale nii, et kui minnakse üht looma tallu tooma, naastakse hoopis mitmega.

Kui pere kolme aasta eest pereisa Marko vanavanemate talumaadele kolis, oli peres ainult üks koer, nüüd on loomi umbes 100. Uute tegijatena saabusid esimestena Vietnami rippkõhtsead. Bruno ja Berta tõid peagi ilmale üheksa järglast, kes nüüd omakorda üle Eesti erinevates kodudes, mõnelpool kuuldavasti isegi toaloomana.

Nii nagu oli sigadega, on Kunto sõnul üsna tavaliseks saanud, et kui minnakse ühe looma järele, siis tullakse tihti tagasi hoopis mitmega. "Lapsed läksid kaht jänest tooma Saaremaalt ja tulid tagasi viiega, nii juhtub meil päris tihti," muigas perenaine.

Loomade eest hoolitsemisse on kaasatud kogu 7-liikmeline pere. "Meil on ära jagatud, et üks poiss teeb jäneseid peale kooli, kõige vanem poiss oskab kõike, ta teab, kus on söödad ja kõik asjad. Tütar hoiab väiksemat tütart ning merisead on tal südameasjaks. Seitsme-aastane aitab teisi kõrvalt, aga väike kahe-aastane tahab kõige rohkem asju teha," rääkis Kunto.

Perel on aga käsil keskmisest keerulisemad ajad, kuna pereema on veel lapsehoolduspuhkusel ning ehitajast pereisa oli mõned kuud tagasi tervislikel põhjustel sunnitud töölt lahkuma. Sellegipoolest on Kunto optimistlik. "Meie loomad toidavad ennast ise, saadud tulud, mis tulevad loomade külastusest või saunarendist, lähevad meil talu hüvanguks. Toidu me kasvatame ise. Me mõtleme kogu aeg ette, ei ole vajadust millestki otseselt loobuda," sõnas ta ja märkis, et ka lapsed tulevad ise toime, kui näevad keerulist olukorda.

Oma unistustest lubab Kunto mitte loobuda. "Mida kõvemini ja rõõmsamalt sa oma unistustele vastu lähed, siis ma luban, et ma üritan neid täita, ka oma laste omasid. Kõige tähtsam on ikkagi aga aeg, aeg omavahel koos olla, ma luban pühenduda oma perele täielikult edasi ka," kinnitas ta.