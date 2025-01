Meisterkokk Kohver maitses "Ringvaate" stuudios hülgeliha

Hülge valmistamise avastas Reinthal enda jaoks Kihnul, kus ta koolitas kohalikke, kuidas kormoraniliha paremini valmistada. "Kohalikud ütlesid, et neil oli eelmisel aastal probleem hüljestega, nende populatsioon on nii suureks läinud. Kuna nemad valmistavad hüljest alati ühtemoodi, siis nad tahtsid, et mõni profikokk teeks midagi enda vaatevinklist. Viskasin siis õhku mõtte, et andke mulle hüljes ja ma mõtlen hästi palju erinevaid retsepte välja, tulen tagasi ja teeme kõik koos," selgitas Reinthal.

Hüljes, keda Reinthal "Ringvaate" stuudios viiel erineval moel serveeris, kandis nime Bruno. Hüljeste armsus kokka ei hurjuta. "Toiduga tuleb alati vinti peale keerata," lisas ta.

Reinthal pakkus vinnutatud hüljest, suitsutatud hüljest sibulamoosi ja käsitööleivaga, sous-vide meetodil valmistatud hüljes, rostbiifina valmistatud hüljest, värsket hüljest, mida Reinthal praadis võis ja küüslaugus, kõrval porgandi-pastinaagi püree ning pikalt omas mahlas küpsetatud hülgeliha.

"Hülgeliha on hästi õrn. Kui üleküpsetada, siis ta läheb ruttu pudeks. Tema tekstuur on hästi pehme ja väga hõrk," arvas Reinthal.

Reinthali hülgeroogasid tuli stuudiosse maitsma Meisterkoka viimase hooaja võitja Kohver. Värskelt võis praetud hülgeliha kirjeldas Kohver kui rauast. "Ei ole kõige hullem. Okei on ju," tõdes Kohver, kes sous-vide hüljest kiitis. Kõige enam meeldis Kohvrile suitsutatud hüljes.

Saatejuht Marko Reikop tundis hülgeliha küljes ka võõrastavat maitset, kuid lisas, et vinnutatud kujul võib ta hüljest süüa. "Soojast peast hülgeliha minu lemmik ei ole, aga külmalt võib süüa küll," sõnas Reikop.

"Kui hülgeliha oleks siin asendatud veiselihaga, siis oleks see toit natukene parem," ütles ta. Reinthal leiab see-eest, et kui jätta sööjale ütlemata, et tegu on hülgega, siis ta vahest aru ei saaks.

Kohver pakkus ka omapoolse visiooni, mida hülgega teha, kui saates oleks vastav ülesanne ette tulnud. "Nüüd, kus ma olen maitsnud teda, siis võib-olla oleks ma teinud mingi tartari ja lasknud suitsumasinaga veits suitsu peale," rääkis Kohver.

Saate võitnud Kohver sai toidutegemise pisiasjadega lähemalt tuttavaks Youtube'is. "Mind hakkas toidutegemine huvitama ja tarbisin väga palju toiduga seotud sisu. Käisin restoranides söömas ja pärast vaatasin, kuidas see asi tehtud oli," selgitas räppar, kes restorani siiski avada ei plaani.

"See on liiga palju tööd, see on hullumeelne, selle ma jätan teistele. Aga ma mõtlesin, et hakkaks ise ka Youtube'i tegema, samamoodi. Eesti eriti toidu-juutuubereid ei ole, onu Arvo on, see on vahva sisu, aga temale konkurenti ei ole. Mõtlesin, et ma teen siis sellise Youtube'i kanali nagu läänes tehakse," muigas Kohver ja lisas, et saatis just "sponsi-lunimise" kirjad välja. "Vaatame, mis sealt tuleb."