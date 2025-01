Mirjam Dede: mulle väga meeldib oma häälega lollitada

"Ma ei ole kunagi kõva pidutseja olnud. Võib olla mu sisimas kuskil elab üks väike printsess, kes tahaks, et sünnipäev oleks ainult tema oma ja kõik keerleks tema ümber, aga samas ma ei oska praegu selle printsessiga kuidagi toime tulla," ütles laulja ja muusikapedagoog Mirjam Dede Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", kes tähistas hiljuti oma sünnipäeva.

Dede ei varja kunagi oma vanust, see on alati tema jaoks üks väga ilus number ja elu kõige parem aeg. "Ma olen jälle aasta targem ja jälle paremas kohas."

Muusika on temaga olnud alates tema sündimise hetkest, sest ta on perest, kus isa oli ka pillimees ja ema laulis õhtuti kitarri saatel unelaule. "Esinemiskogemus algas lasteaiast," lisas Dede, kelle elu kulgeb paralleelselt oma vennaga, kes on samuti laulja.

"Meie valikud vennaga on olnud nii sarnased, et me oleme nagu kaksikud, kuigi meil on aasta ja üks kuu vanusevahet, aga meil on tohutult hea klapp," selgitas Dede, et nad elavad vennaga lähestikku ja nende lapsed käivad ühes lasteaias.

Dede on nii õnnelik, et läbi oma päevatöö muusikapedagoogina tutvub ta iga päev uute artistidega.

"Hakkasin kantribändi tegema. Kõik sai alguse sellest, et läksin sõbrannale appi üllatuspidu korraldama ja esinesin seal kantrikavaga. Aega oli neli päeva," muheles Dede.

Dede tõdes, et talle meeldib väga oma häälega lollitada ja katsetada ning seda püüab ta edasi anda ka oma õpilastele, et nad julgeksid oma mugavustsoonist välja minna. "Mida kõike saab oma häälega teha, olen tohutu hääle kui oma instrumendi fänn," lisas Dede.

Vokaalseksteti Estonian Voices sünnist meenutas Dede, et idee bänd kokku panna tuli Anne Ermilt, kes pöördus Kadri Voorandi poole sooviga, et Eestis oleks ka üks vokaalansambel ja kuna oli saabumas kultuuripealinna tiitel, mis võimaldas Ameerikast ühe inimese bändile mentoriks tuua, otsis Voorand oma lähikonnast üles inimesed, kellele meeldis vokaalansambli muusika ja kes on laulnud vokaalansamblites.

"Mis laule me kontserdil esitame, selgub viis minutit enne lavale minekut ja see sõltub sisetundest," lisas Dede. "See hoiab meid värskena, iga kontsert on kordumatu ja on selle ruumi, selle sündmuse ja meie enesetunde nägu. Kadri on meie kunstiline juht ja lööb pitseri kavale alla. Me oleme otsustanud seda kohe ise, et las olla nii, et tema otsustab."

Estonian Voices viimane album "Kallimale" on nomineeritud Aasta Muusikaauhindadel nii jazz-albumi kui ka aasta albumi kategoorias. "Me põhimõtteliselt puhkame praegu loorberitel," on Dede väga tänulik.