Taskuhäälingu levik ei tähenda, et traditsiooniline raadio peaks oma tuleviku pärast muretsema, leiab rahvusringhäälingu juhatuse liige Tiina Kaalep. Tema hinnangul võivad podcast'id hoopis kasvatada inimeste harjumust kuulata ja helide kaudu maailma tajuda.

Raadio enda tugevus peitub aga lähedases suhtes kuulajaga, heas toimetatud sisus ning saatejuhtides, kes oskavad inimest kõnetada, rääkis Kaalep Vikerraadio saates "Meediatund".

Kaalep ei pea probleemiks, et raadiot kuulatakse Eestis keskmiselt vähem kui mitmes teises Euroopa riigis. Eesti inimesed kuulavad raadiot tund ja 51 minutit päevas, Euroopas keskmiselt kaks tundi ja kümme minutit.

"Me oleme raadiokuulaja rahvas, oleme kuulanud kogu aeg väga hästi. Alates algusest peale läbi kõikide okupatsioonide, ka nõukogude ajal, on ikkagi Eesti inimene olnud raadioga," ütles Kaalep.

Tema sõnul on Eesti raadiomaastik mitmekesine ning igal ERR-i viiest raadiokanalist on oma selgelt kujunenud nägu ja kuulajaskond. Eesti kuulatavaim raadiojaam Vikerraadio (215 000 kuulajat nädalas) kannab edasi Eesti Raadio traditsioone, olles päevakajasaadete, uudiste ja analüüsidega kindlalt kuulajate valik number üks Eestis.

Klassikaraadio on aga üha enam kujunemas kultuuriraadioks, kus muusika kõrval on olulisel kohal kultuuriteemalised vestlussaated ja arutelud.

Raadio 2 on rahvusringhäälingu noorima kuulajaskonnaga kanal. Selle kuulaja keskmine vanus on 41-42 aastat, teiste ERR-i raadiojaamade kuulajatel on kuulaja keskmine vanus üle 50.

Raadio 4 pakub venekeelseid sõnasaateid ning tegeleb päevakajasaadetele, uudistele ja arutelusaadetele lisaks ka venekeelse kunstilise sõna salvestamisega.

Raadio üks olulisemaid omadusi on Kaalepi hinnangul selle intiimsus. "Raadio on väga intiimne kanal. Ta tuleb inimesele lähedale, ta tuleb kööki, kus sa oled perega või päris üksi, ja ta tuleb autosse," rääkis Kaalep.

Just auto ongi kujunenud raadio jaoks oluliseks kuulamiskohaks. Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) raadiokomitees arutatakse Kaalepi sõnul muu hulgas seda, kuidas hoida raadio autodes paremini nähtaval. Tänapäeva autode ekraanidel ja juhtimissüsteemides kipub raadio jääma tagaplaanile kõikvõimalike äppide ja muusikastriimimise keskkondade vahel.

Kuulaja ja raadiojaama suhe sõltub suuresti ka saatejuhist. Inimene võib kanalit vahetada, kui saatejuhi huumor või intervjueerimisviis talle ei sobi. Kaalep peab heaks raadiosaateks vajalikku intervjueerimisoskust üheks raadioajakirjanduse suurimaks kunstiks.

Raadio tuleviku puhul on oluline ka valmisolek kriisideks. Rahvusringhääling peab suutma jätkata saadete edastamist ka siis, kui tavapärane stuudiomaja või elektrivarustus ei tööta. Kaalepi sõnul harjutatakse võimalust minna eetrisse teistest asukohtadest ning iga õppus annab uusi kogemusi, hoolimata tagasilöökidest, nagu näiteks eetrikatkestus.

Kuulajatel soovitab ta aga koju soetada patareidega töötava raadio, et kriisiolukorras ei sõltutaks üksnes internetist ja nutitelefonist.

Ühe võimalusena kuulajate huve paremini teenida näeb Kaalep raadio lasteprogrammide laiendamist. Rahvusringhäälingu järelkuulamise populaarseim saade on praegu "Reis loomariigis", populaarteaduslik prantsuse keelest tõlgitud lastesari, mille iga osa on pärast otse-eetrit kuulanud veel 34 000 inimest. Kaalepi sõnul näitab see selgelt, et hästi tehtud lastesisu järele on suur nõudlus.

Samuti sooviks ta rohkem kvaliteetseid saateid perekonna ja inimsuhete teemadel, mis puudutaks ja tuleks kuulajale lähemale.

"Raadio on ju selline koht, mille kaudu on võimalik jagada meeleolu," võttis Kaalep raadio eripära kokku.