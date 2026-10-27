Elis AM: eesti keeles muusika kirjutamine tundus võimatu

Enda sõnul teeb Elis AM alternatiivsemat poppi. "Alternatiivikud kindlasti nüüd naeravad, et pole see midagi nii alternatiivne," sõnas ta. Kuigi tal on sidemed ka Viljandiga, siis folki Elis AM-is endas ega tema muusikas ei ole. "Võiks, sest see on tänapäeval nii popp, aga ei ole minus folgisugemeid. Ma ei ole Viljandis sündinud, äkki sellepärast."

Elis AM-il aitavad muusikat teha Vünex ning produtsent Tony Melan. "Meil on kõigil ühine keel. Muusika ühendab meid ja sellest kasvas ka sõprus välja," märkis Elis AM. "Me peame ise õnnelikud olema, iseendale peab muusika meeldima kõige rohkem."

Muusikute sõnul annab varjunimi lisa enesekindlust ja hoiab asjad põnevana. "Kui sa oled artist, siis sa pead laval olema. Laval olemiseks vajad sa enesekindlust ja nägu, justkui sa julgeksid seal olla ja tunneksid ennast seal mugavalt. Kui sa oled enda nime all, siis niisama ei roniks lavale vahvaid asju tegema. Kui on artistinimi, siis see annab sulle kindla rolli ja enesekindluse," selgitas Elis AM.

Elis AM debüteeris 2024. aastal ingliskeelse lühialbumiga "The Underlying Panic". Nüüd esitas ta endale väljakutse hakata muusikat kirjutama ka eesti keeles.

"Üheksa kuud tagasi andsin endale selle lubaduse. Olen inglise keeles juba nii palju kirjutama. See tuleb hästi mugavalt. Eesti keeles kirjutamine tuli vastupidiselt hästi raskelt, tundus täitsa võimatu. Võtsin siis ette väljakutse kirjutada aasta aega ainult eesti keeles. Vahet pole, kuidas ma ennast tunnen. On mul piinlik, raske või mis iganes: lihtsalt teen."