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Dominiiklaste ordumeister: maailm on oma olemuselt hea

Ringvaade
Foto: err
Ringvaade

Kuigi maailma raputavad pidevad sõjad ja katastroofid, näeb dominiiklaste ordumeister Gerard Francisco Timoner III, et oma olemuselt on maailm jätkuvalt hea.

Dominiiklased ehk jutustlajate vendade ordu alustas 1215. aastal Hispaania aadlik Dominicus. Eestisse saabusid dominiiklased 13. sajandil, mil oma klooster rajati Tallinnasse. 16. sajandil püüti sama teha Narvas, aga üsna edutult.

Dominiiklaste praegune ordumeister on alates 2019. aasta suvest filipiinidelt pärit preester Gerard Francisco Timoner III. Oma ametiajal esimest korda Eestit külastanud preester rääkis "Ringvaates", et dominiiklased samasugused maailma kodanikud nagu kõik teised.

"Me jagame oma inimeste kultuuri ja räägime nende keeli. Me oskame igas kultuuris midagi head leida. Igas kultuuris on alati midagi head. Me jagame oma isa Püha Dominicuse põhitõdemust, et kõik, mis jumal on loonud, on hea. Maailm on oma olemuselt hea," lausus ta.

Oma külaskäigu ajal kohtus ordumeister ka Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi õpilastega. Tema sõnul on noortelt väga palju õppida.

"Teil on väga noori inimesi, kes teavad, mis maailmas toimub. Neil on väga suured lootused ja häid ideid, kuidas meie maailma paremaks paigaks muuta," märkis Gerard Francisco Timoner III.

Tänapäeva dominiiklased on ka tehnika ja internetiga sina peal. Kuigi ordumeister ise Tiktoki ei kasuta, on noored mõned mungad ka seal aktiivsed. Samas rõhutas ta tehisarust rääkides, et see on vaid tööriist, mida saab nii heaks kui ka halvaks kasutada. Ka hoiatas ta libauudiste eest, mis internetis kiirelt levivad.

"Kõik taandub tõele ja valele. Mõnikord ka poolvaledele. Me vajame kriitilist mõtlemist, sest pooltõde on tegelikult 100 protsenti vale, mitte ainult poolvale," rõhutas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

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