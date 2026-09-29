Puurikanade päästja: tegemist on ikkagi traagilise olukorraga

Kanapidaja Priit Lomp rääkis "Ringvaates", et nende pere võttis oma hoole alla osad Lõuna-Eesti kanalast päästetud puurikanad ja tõdes, et juba on kanad neile tänutäheks munad kinkinud. Lombi sõnul on tegemist ikkagi traagilise olukorraga, sest puurikanalast suudeti päästa vaid väike hulk kanu.

"Panime kanad esialgu kasvuhoonesse. Paar aastat tagasi võtsime endale esimest korda MTÜ Nähtamatud loomad abiga päästetud puurikanad ja sealt soovitati, et ärge neid kohe oma lindudega kokku pange, las koguvad veidike jõudu ja julgust ja siis paneme nad kokku oma kanaperega, kus on juba kümme kana ja üks kukk," ütles kanapidaja Priit Lomp, kes võttis endale osad Lõuna-Eesti puurikanalast päästetud kanad.

Kuigi kanad sõid ära kasvuhoones kasvanud basiiliku, jätsid nad pererahvale tänutäheks munad.

Lombi sõnul kõnetasid teda väga klipid, mis on filmitud puurikanalates. "Need pildid on väga trööstitud. Arutasime lastega ja võtsime kaks aastat tagasi esimesed puurikanad. Hukkamisele määratud kanad on ju väga noored, aasta ja kolme kuu kuni aasta ja kümne kuu vanused. Meie enda kanapere kanad on kuueaastased."

"Proovime teha kõik selleks, et kanade kambaks kasvamine oleks valutu ja keegi neist hammasrataste vahele ei jääks," nentis Lomp.

Lõuna-Eesti puurikanalast päästeti 400 kana, kes jagati uutesse kodudesse. "Muidu oleks kõik need kanad lihtsalt tapetud," lisas Lomp. "Tegemist on ikkagi traagilise olukorraga, sest 700 000 kana jäid kanalatesse maha ja nemad lähiajal ikkagi hukatakse, sest üks munemisperiood on läbi saanud ja neid pole mõtet enam pidada, sest nad pole enam nii efektiivsed munejad kui varem."

Lomp tõi välja, et poest mune ostes tasuks vaadata munade peal olevaid numbreid, mis ütlevad, millistes tingimustes kanad elavad.

Kui kanad oma loomulikku surma surevad, maetakse nad Lombi sõnul maha. "Me elame küll maal ja aed on ümber, aga meil on juhtunud, et kull on mõne kana kätte saanud. Kui tahad anda kanadele vabadust, siis see risk muidugi on, et keegi võib kaduma minna."