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Vikerraadios kõlavad muumilood eri keeltes

Vikerraadio
Tallinna Euroopa Kooli õpilased Vikerraadios Euroopa keeltepäeva mängu lõike salvestamas
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16 pilti
Vikerraadio

Vikerraadio kutsub kümnendat korda mängima Euroopa keeltepäeva mängu. Tänavu saab ära arvata, mis keeles kõlavad ühe armastatuma soomerootsi kunstniku ja kirjaniku Tove Janssoni muumilood.

Üheteistkümnes keeles loevad muumiraamatuid ette Tallinna Euroopa kooli lapsed.

Mäng algab Vikerraadio kodulehel 24. septembril kell 7 ja lõpeb 25. septembril kell 15. Mängida saab nii individuaalselt kui ka klassiga, nii eesti kui ka inglise keeles.

Pärast vastuste saatmist saab mängija teada, mitu keelt ta õigesti vastas, hiljem on võimalik oma vastuseid näha. Mäng võetakse kokku Owe Peterselli saates 25. septembril kell 16.15.

Varem on keeltemängus olnud laulud Pipist ja sepapoistest ning lõigud raamatutest "Naksitrallid", "Punamütsike", "Alice imedemaal", "Väike Prints", "Harry Potter" ja "Mees, kes teadis ussisõnu". 2024. aastal oli mäng pühendatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemise 20. aastapäevale, siis sai kuulata lõike EL-i riikides sel aastal ilmunud lasteraamatutest.

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