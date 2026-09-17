Reikop tulevikutoidust: kilgid šokolaadis ja putukakommid mulle ei maitse

Muusik Eik ja DJ Critical maitsesid "Ringvaates" putukapulgakommi, šokolaadikattega kilke ja mükoproteiini ning tõdesid, et tulevikutoidud on täiesti söödavad. Saatejuht Marko Reikopi sõnul talle putukad ei maitse ja ka šokolaadist kilgikommidel on ebameeldiv mekk.

Maaelu uudishimukeskuse (MUHK) uue püsinäituse kuraator Sandra Lääne tõi "Ringvaate" stuudiosse usside ja putukavastsetega pulgakommid, mükoproteiini ja šokolaadikattega kilgikommid.

Mükoproteiin on Lääne sõnul seenevalk, mis on kasvatatud fermenteerimise teel ja seega tervislik alternatiiv erinevatele taimsetele valkudele.

"Šokolaadikattega kilgid näevad välja nagu rosinad šokolaadis, aga on natuke krõmpsuvamad. Üheks eesmärgiks tulevikutoidu juures on normaliseerida seda, et inimesed näevad putukaid toiduna ja üks hea viis selleks on magusad kommid, et seda vaadet tavainimeseni tuua," selgitas Lääne.

"Mina olen eelnevalt putukaid söönud ja ükski nendest hea küll ei ole," nentis saatejuht Marko Reikop. "Kilgijahust asjad on vastikud."

"Maitse oleneb ka sellest, mis osakaal on asendatud. Holland on hea näide, kus juba on müügil hübriidlihad, kus pool ongi mükoproteiin ja pool loomne hakkliha, mis tähendab, et see on tervislikum, odavam ja keskkonnale parem ning inimene ei pea isegi oma lemmikretsepte muutma," tõdes Lääne.

DJ Criticali sõnul on tema Aasias mitmel korral sattunud putukaid sööma, aga mitte magusa lisandiga.

"See magus lisand tundub kõige hirmutavam osa sellest," muheles muusik Eik. "Küsimus on selles, kas sulle putuka juures meeldib kommimaitse, mulle isiklikult väga ei maitse."

DJ Critical proovis putukapulgakommi ja tõi välja, et lapsepõlv tuleb meelde, kui sai kärbseid söödud. "Mulle täitsa maitses see putukapulgakomm. See on mõnusalt hapu ja magus," sõnas DJ Critical.

Mükoproteiin on tooraine, millest tehakse jahu või kanafileeanalooge. Lääne sõnul annab immutades seda toorainet ka vormida.

"Nagu vineeri sööks või nagi toorest lasanjeplaati," nentis Reikop mükoproteiini maitstes.

"Mingi kergelt ebameeldiv kilgi jama tuleb siit ikka välja," sõnas Reikop šokolaadikattega kilgikomme süües. "Ma olen söönud neid palju ja see õli või rasv, mis kilkide sees on, on teise maitsega kui loomne ja taimne rasv, aga siin on tumedat šokolaadi nii palju, et varjab üsna selle ebameeldiva kilgi maitse ära."

"Mina ei teeks mingit vahet tavalise kommiga, ei ütleks küll, et seal on kilgid sees, väga maitsvad," ütles DJ Critical.