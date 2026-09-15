Omad Poisid unistavad "Kalamehe" edu järel suurest muusikukarjäärist

Sotsiaalmeedias kogub kiiresti populaarsust noor bänd Omad Poisid, kelle lugu "Kalamees" on Youtube'is kogunud üle 100 000 vaatamise ning jõudnud ka pidude ja koolide muusikatundide kavva.

Viimastel nädalatel on sotsiaalmeedias löönud laineid bänd Omad Poisid, mille moodustavad Enrico Kivilo, Lucas Kivilo ja Bairon Saar. Tõuke ise muusikat tegema said poisid isalt.

"Poisid fännavad Krispoissi. Kuulasime kodus suurest telekast Krispoisi mingit laulu, nad teavad kõiki Krispoisi laule peast, siis ma kõrvalt ütlesin, et miks te ei võiks ise laulu teha, miks te peate teiste inimeste laule kogu aeg tegema," rääkis isa Indrek Saar.

Selle peale haarasid poisid kohe härjal sarvist ja kirjutasid loo "Kalamees". Lugu sündis poiste suurest armastuses kalapüügi vastu. "Me püüdsime kala ja kogu aeg rääkisime nendest. Siis tuli see mõte teha sellest," rääkis Lucas.

Üheskoos meisterdati laule ka video, mis Youtube'i üles riputati. Sealt korjas selle üles üks Tiktoki, kes seda omakorda edasi jagas.

"Mõne päevaga oli 500 000 sellelel [tiktokil] vaatamist. Siis tegime juba iseenda Tiktoki konto ja niimoodi ongi läinud," ütles Saar.

Nüüd saadab kuulsus poisse nii koolis kui ka tänavatel. "Alles eile küsisid kolm klassikaaslast minult autogrammi. Ja kui me õhtul Baironiga õue läksime, siis suured lapsed küsisid ka pilti," kirjeldas Enrico. Lisaks on nende muusikat lastud muusikatunnis.

"Koolis päris paljud tegelikult laulavad seda. Kui ma mingitest tuttavates mööda käin, siis põhiliselt kõik teavad seda laulu," märkis Bairon, kelle sõnul võib kuulsus vahel ka pisut tüütu olla. "Kui me esimese laulu tegime, siis ma arvasin, et see ei saa nii kuulsaks, vaid hiljem läheb järjest paremaks. Aga esimene laul sai kõige kuulsamaks."

Noormeeste teine hitt "Nutisõltlane" on samuti juba kümnete tuhandete kõrvapaarideni jõudnud. Ka selle sisu pärineb elust enesest.

"Kuna Lucas on meil üsna suur nutisõltlane, siis see tundus nii loogiline jätk, et teeme nutisõltlastest siis," lausus isa.

Ootamatu kuulsus on poistes äratanud soovi muusikat õppima minna. Nii on Lucas ette võtnud trummiõpingud, Enrico valis klaveri. Bairon unistab kitarri õppimisest ja solistiks olemisest.

"Tema tahab olla esilaulja, talle on kogu aeg meeldinud esineda ja on eluaeg meile väikseid kontserte teinud," sõnas isa.

Lisaks muusikale ja kalapüügile armastavad noormehed ka maatöid. Sellest on inspireeritud nende järgmine laul.

Oma suurimateks eeskujudeks peavad noored muusikud Krispoissi, Sämi ja Shanonit. Üheskoos unistavad nad suurest kuulsusest ja heade laulude tegemisest. "Säm ja kõik lauljad kutsuvad koos laule tegema," avasid poisid, mida suur kuulsus nende jaoks tähendab.