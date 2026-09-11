Uitmõtte ajel lavakooli läinud Monak: pean seal millelegi vastuse leidma

Lavakunstikooli koolikaaslaste vingerpussina "Ringvaate" stuudiosse sattunud esimese kursuse tudeng Markus Ian Monak rääkis, et on kogu elu tantsimisega tegelenud ja otsustas lavakasse minna uitmõtte ajel, sest tundis, et on miski, millele peab seal koolis vastuse leidma.

"Kui mulle mikker külge pandi, sain aru, mis toimuma hakkab. Olen väga meelitatud," muheles lavakunstikooli esimese kursuse tudeng Markus Ian Monak, kellele koolikaaslased tegid esmakursuslaste rebaste ristimise käigus vahva vingerpussi ja saatsid ta tema teadmata "Ringvaate" otsesaatesse.

Monak on kogu elu tegelenud tantsimisega, ta on õppinud tantsimist Ameerikas ja tal on ka oma tantsukool. "Lavakasse minek on tõesti olnud nagu kannapööre ja tegelikult juhtus kõik väga ootamatult. Katsetele minek oli juba uitmõte. Viimastes voorudes võtsin aga vastu otsuse, et ma pean saama siia kooli. Miski on, millele pean vastuse leidma ja enne ma ei saa siit ära minna," ütles Monak, kes on juba lavastanud ja laval mänginud, näiteks muusikalis "Kinky Boots".

"Olen kaks nädalat koolis olnud ja aru saanud, et tegelikult ma ei tea mitte midagi. Sõnateatriga pole ma kunagi kokku puutunud. Ma vist ei taha piiritleda enam enda jaoks asju. Loomine lavale ja publikule on mulle meelepärane ja see kõik lisab kompotile juurde tantsu ja sõnateatri. Mine tea, mis sorti lavastusi ma hakkan lavastama, praegu olen kõigele avatud," tõi Monak välja.