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"Rahva oma kaitse" tegijad astuvad taas kuulajate ette

Raadio 2
Rahva oma kaitse 30.
Rahva oma kaitse 30. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Raadio 2

1. septembril stardib Raadio 2 taas kuulajate lemmiksaade "Rahva oma kaitse". Sügishooajale annavad Mart Juur ja Andrus Kivirähk hoogu avalikul salvestusel, mis toimub 22. septembril Von Krahlis.

Talvel parima meelelahutusliku raadiosaate tiitliga pärjatud "Rahva oma kaitse" on tagasi Raadio 2 eetris. Nii nagu kõik varasemad 30 aastat, võtavad Eesti elu ja maailmas toimuva teisipäeviti tükkideks Mart Juur ja Andrus Kivirähk.

Kui hooaja algul saab saatejuhte vaid raadioeetris kuulata, siis 22. septembril on neid võimalik ka näha. Von Krahlis toimuval "Rahva oma kaitse" avalikul salvestusel jagub jutte ja ka muusikat, sest saatejuhtidele lisaks astub üles ansambel Karameel.

Piletid "Rahva oma kaitse" avalikule salvestusele Von Krahlis tulevad müüki õige pea. Saadet kuuleb Raadio 2 eetris teisipäeviti kell 19.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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