Majorlilkween: elu New Yorgis on päris pöörane

USA-st Eestisse tõi Ljadovi möödunud nädalavahetusel Tallinnas toimunud Evert Poomi juhitud peosari Moment, kus Ljadov koos Atlanta räppari Bali Babyga üles astus.

"Praegu on elu New Yorgis päris kreisi, sest mais andsin ma välja miksteibi "Club Andra", tegime esimese "Club Andra" ürituse ja sellega seoses on kõik päris kaootiline olnud. Selle kõrval veel töö ja töö ja kõik," rääkis Ljadov, kes läkski New Yorki modellikarjääri tegema.

New Yorgi elu Ljadov ohtlikuks ei pea. "Pead lihtsalt enda ümbrusest teadlik olema. Siis on kõik hästi. Ole lihtsalt bad bitch ja sinuga saab kõik korda," kinnitas muusik ja modell.

Raadioeetris tõdes Ljadov, et emakeel veel meelest ei ole läinud, aga rääkida on vahepeal raske. "Sest ma mõtlen inglise keeles, aga Eestis olles ikka harjutan ja perega räägin eesti keelt," lisas ta.

Eestisse jõudes veetis Ljadov esimese asjana aega oma noorema vennaga. "Käisime põgenemistoas ja kiikumas. Õe ja venna aeg."

Ljadovi ja Bali Baby Eestisse kutsunud sisulooja Evert Poom oli pöörase maikuu ajal, kui ilmus Ljadovi EP "Club Andra", ka ise New Yorgis. "Siis ma juba teadsin, et hakkan üritusi korraldama ja rääkisin sellest Alexandraga. Ta ütles, et temal on sama plaan ja siis meil tekkis kontakt. Ta ütles mulle kohe, et tahaks ka esinema tulla. Kutsusin ta siis augusti lõpuks kohale ja ta võttis Bali Baby ka endaga kaasa," rõõmustas Poom.

Bali Baby sõnul on Eestis väga ilus. "Kõik hooned on värvilised. Mulle väga meeldib see," rääkis Bali Baby, kes jõudis ka vanalinna külastada. "Ma jumaldan selle keskaegsust," lisas ta.

Eestis filmivad Majorlilkween ja Bali Baby muusikavideot ka ühisele loole "Back of the Barbie", mis nägi ilmavalgust möödunud reedel. "Videot filmisime 29. augustil enne pidu Kadrioru lossis, mõned stseenid tegime peost ka," selgitas Ljadov.

"Meie uus lugu on nii armas. Ta saatis selle mulle ja lootsingi, et ta palub, et ma selle peale hüppaksin. Nüüd on nii põnev filmida videot riigis, kust Alexandra pärit on. Siin esinemine on sürreaalne," lisas Bali Baby.