Eppu Normaali: oleme alati teinud seda, mida ise tahame

50 aasta jooksukl on Eppu Normaali müünud ligi kaks miljonit albumit, neist kümme plaatina- ja viis kuldplaati. "Repullinen hitteja" on Soomes müüdud plaatide tabelis teisel kohal.

"Tuleb arvestada, et kõige selle peale kulus 50 aastat! See ei juhtunud hetkega," kommenteeris kitarrist Juha Torvinen bändi populaarsust. "Meil on selles mõttes üsna ebatavaline publik, mida on ilmselt näha ka täna õhtul, et nad on vanuses 16–70. Väga lai vanusegrupp, nagu öeldakse."

"Ma ei oska seda seletada millegi muuga, kui et lood olid head. Omal ajal andsime palju kontserte, eriti 80-ndatel. Olid head kontserdid. Kohtusime paljude rõõmsate inimestega," lisas solist Martti Syrjä.

Kuigi bändi on saatnud suur edu, ei ole muusikute sõnul kuulsate rokkstaaride kuvand nendega kunagi kaasas käinud.

"Soome on nii väike riik. Enam-vähem kõik tunnevad kõiki. Saad täiesti rahulikult poes käia," muigas Syrjä. "Kui Myllyjärvis toidupoes käin, võivad mul olla seljas s*tased töörõivad või juuksed tolmu täis, aga lähen käin ära ja keegi ei pane tähele."

Kui Eppu Normali 1976. aastal loodi, viljelesid nad roki asemel hoopis punki. Neid on isegi võrreldud Suurbritannia bändiga Dire Straits. "Mina seda ei kuule. Aga ma saan aru, kust see jutt võib tulla," lausus Torvinen.

Syrjä leiab, et punk on nende tegevusse lõpuni sisse kirjutatud olnud.

"Oleme alati teinud seda, mida ise tahame. Ei ole jälginud mingeid moode ega trende. Ikka ainult oma muusikaline visioon. Meil kõigil on olnud oma muusikaline taust, kuulatud nooruses igasugu bände. See kõik läheb kokku omaette sünteesiks, kust on tulnud mõjutused. Seda oleme me ellu viinud. Selles mõttes oleme alati olnud punkbänd ja oleme edasi ka. Teeme ikka seda, mida ise tahame."

Eppu Normaali lõpetamine tähistab muusikaajakirjanike sõnul ühtlasi soomekeelse rokkmuusika kuldse ajastu lõppu.

"Nendes sõnades ja üldse Eppu Normaalis on midagi nii soomlaslikku, et kui sõnad tõlkida inglise keelde ja oleksime üritanud jõuda välismaale, oleks kadunud väga palju olemuslikku. See oleks olnud midagi muud, mitte Eppu Normaali," tõi Torvinen välja.

Bändi liikmeid seob tihe sõprus ja suur osa neist on koguni pereliikmed. Bändi algkoosseisu kuulusid vennad Martti Syrjä ja Mikko Syrjä, nende nõbu Aku Syrjä, Juha Torvinen ja Mikko Saarela. Alates 1989. aastast mängib basskitarri Sami Ruusukallio.

Muusikute sõnul on nad pidanud oluliseks hoida bändisisest head energiat. "Meil on olnud omamkoodi kirg tekitada laval selline mõnus tunne, kus kõik mängivad väga hästi ja kõik sujub hästi. Me teeme väga palju proove selle nimel. See on nii tänuväärne, et kõik pisitülid tunduvad selle kõrval täiesti mõttetud," lausus Syrjä.

Torvinen lisas naljatledes, et bändi pika ea saladus peitud pikkades kontserdipausides. "Aga samas on ilmselge, et kui oled sellega tegelnud 16-aastasest peale ja korraga jääb see üldse ära, siis kurat, muidugi on see suur asi! Ma ei oska mõeldagi, et nüüd panen kitarri üldse ära. Pillimäng ja kontserdid on selles mõttes veres, seda peab vahel ikka teha saama," ütles ta.