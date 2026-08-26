Heleza: olen muusika ja iseenda avastamise lainel tagasi

Sel sügisel uue kauamängiva avaldav Heleza ütles, et see aasta on tal nii iseenda kui ka muusika avastamise tähe all möödunud.

Mõned nädalad tagasi nägi ilmavalgust Heleza ja Sämi uus koostöösingel "Loe mu mõtteist". Heleza rääkis Raadio 2-s, et värske lugu räägib sellest, kuidas ta soovib vahel, et inimesed oskaksid teineteise mõtteid lugeda.

"Vahepeal ei taha kõiki tundeid kõva häälega välja öelda ja siis sa lihtsalt soovid, et keegi loeks niimoodi su mõtteid, et ta teaks täpselt, mida sa mõtled ja mida sa talle öelda tahad ilma, et peaksid talle otsa vaatama ja peaaegu piinlikust tekitavalt sõnu välja veerima," avas ta.

Lugu kirjutades sai ta kohe aru aru, et ta vajab kõrvale ka meeshäält. Nii võttis ta ühendus Sämiga. "Saime oma hääled, mõtted, tunded klappima. Nii ta sündiski."

Sel aastal on Heleza pannud palju rõhku puhkamisele, sest lisaks muusikale on tal ka päevatöö, mis nõuab oma aja ja energia.

"See aasta olen muusika ja iseenda avastamise lainel tagasi, mis on minu jaoks nii tore olnud. Vahepeal tundsin, et kadusin muusika keskele ära: võib-olla ei teadnud, mida ma teha tahaksin, mis suuna võtta tahaksin, mis lugusid katsetada ja proovida," tunnistas ta.

Suvega on ta valmis saanud uue albumi. "Lõpmatult palju tunde on stuudios käidud. Albumi alla läheb palju tööd," tunnistas ta ja lisas, et tal on hea meel, et uus kauamängiv sündis koostöös produtsent Karl Killinguga, kellega ta on muusikaliselt pikalt ühist teed käinud.

"Temaga koostöö on meil alati olnud hästi sujuv. Me tunneme teineteist nii hästi ja oleme väga lähedased. Ehk siis ei ole piinlikkust öelda, et mulle see ei meeldi ja see võiks hoopis niimoodi olla. Me suudame omavahel selliste asjade suhtes avatud ja ausad olla."

Uuelt albumilt leiab laulja sõnul nii südamevalu, eneseotsimist, naeru kui ka melanhooliat. "Natukene kõike," lubab ta sügisel ilmuva albumi kohta.