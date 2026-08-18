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Depeche Mode'i austaja: Eesti tribuutkogumiku idee tundus algul hull mõte

Vikerraadio
Foto: Ken Mürk//ERR
Vikerraadio

25 aastat tagasi Depeche Mode'i Eesti tribuutkogumiku välja andnud Ilja Judeikin rääkis Vikerraadios, et pani plaadi kokku põhimõttel, et kõik kaverid oleks eriilmelised ja esitajateks Eesti alternatiivbändid. Judeikini sõnul oli see tollal väga hull mõte, mis leidis siiski bändi fännide poolt sooja vastuvõtu.

Augustis möödub 25 aastat Depeche Mode'i Eesti tribuutkogumiku ilmumisest. Uskudes toonaseid rahvusvahelisi väljaandeid, täitis kogumik oma eesmärki: luua album, mille kaverlood kõlaksid võimalikult erinevalt originaalidest.

"Nagu ikka selliste ideede puhul juhtub, ärkad ühel päeval hommikul, lähed õhtul magama ja pähe lendab hull idee. Siis on võimalusi täpselt kaks. Kas jäädki selle mõttega elama ja see tiksub sul lõputult peas või hakkad projekti ellu viima. Ma ise olen suur kaverite fänn ja mida rohkem kaver erineb originaalist, seda rohkem see mulle meeldib," ütles Eesti Depeche Mode'i tribuutkogumiku plaadi "No Hidden Catch" produtsent ja väljaandja Ilja Judeikin.

Judeikin soovis, et kaverid oleks kõik väga eriilmelised ja esitajateks võiks olla alternatiivbändid. Juideikin võttis ise bändidega ühendust ja kõik bändid, peale ühe olid nõus projektis osalema. "Üllatav oli see seepärast, et tol ajal olin ma muusikaringkondades täielikult tundmatu inimene, mees metsast," meenutas ta.

"Minu armastus selle bändi vastu algas koolis 1980. aastatel. Üks tuttav tõi kooli kassettmaki, mille peal oli Depeche Mode. Pärast hakkasingi kuulama ja uurima bändi kohta, laulusõnad kirjutasin pastakaga vihikutesse," meenutas Judeikin.

Judeikin on bändiga töiste ülesannete tõttu ka kohtunud.

"Esimest korda kohtusin nendega Riias, siis ma veel kontserdifirmas ei töötanud, aga noore fännina oli see tohutu elamus, kui sai nendega koos pilt tehtud ja autogramm võetud," ütles Judeikin, kes oli seotud Depeche Mode kontserdi korraldamisega Eestis.

"Staarid on tavalised inimesed nagu meiegi. Tuuritamine pole mingi meelakkumine, see on väga raske töö. Tänapäeval kestavad tuurid aasta-kaks, sa oled kodust eemal. Kedagi ei huvita, milline su tervis on, kas pea valutab või mitte," tõdes Judeikin.

Plaadil esitavad Eesti artistid oma versioone Briti kultusbändi Depeche Mode'i lugudest. "Fännid võtsid plaadi väga soojalt vastu, kõik bändid jäid ka väga rahule. Muidugi oli ka fänne, kelle jaoks oli Depeche Mode on püha lehm. Ainsad, kes vingusid plaadi kallal, olid Eesti muusikakriitikud."

"Viie aasta pärast on tulemas uus juubel ja võib-olla tuleb albumile ka järg," sõnas Judeikin.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Sten Teppan

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