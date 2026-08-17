Kliimafüüsik: El Niño mõjutab Eestit toiduhindade tõusu ja sooja talvega

Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll rääkis saates "R2 Päev", et El Niño toob kaasa ilmamustrite nihkumise ja põhjustab lisaks muule ka toiduhinnašoki kogu maailmas. Tolli sõnul on alles jõudu koguv El Niño prognooside järgi erakordse tugevusega, mille mõju võib ilmneda juba 2026. aasta lõpus.

"El Niño on kõige tähtsam ja kõige ulatuslikum loomulik kõikumine kliimasüsteemis. Seisneb siis Vaikse ookeani troopilises piirkonnas selle soojenemises, mis toob kaasa ilmamustrite nihkumise. Esiteks troopikas teatud piirkondades tugevad vihmad ja üleujutused ja teatud piirkondades põuad, aga tegelikult kogu maailmas. Tsirkulatsioon ookeanis ja atmosfääris on tervik ja El Niño on niivõrd ulatuslik nähtus, et toob kogu maailmas ilmastikunähtused kaasa," selgitas Tartu Ülikooli kliimafüüsika professor Velle Toll.

Juba praegu on El Niño täiesti erakordne. "Ainult üks varasem El Niño on olnud oma tipphetkel tugevam kui praegu alles jõudu koguv El Niño. Prognoositakse, et praegu jõudu koguv El Niño ületab eelmise tipu väga selgelt," tõi Toll välja.

Kõige tugevam on El Niño mõju troopikapiirkonnas. "Atmosfääri kaudu jõuab see mõju meile ringiga Ameerika kaudu. Euroopas saame rääkida tõenäosuslikest mõjudest. Tugevamad mõjud Euroopas ja meil Eestis saavad olema kaudsete hindade kaudu, toiduainehinnad, maailmamajandus, samuti soojem talv," sõnas Toll.

Toiduhinnašokk jõuab kindlasti ka Eestisse. "Kaubaartiklite nagu näiteks kohv, kakao, erinevad teraviljad, riis, mais, nisu ja suhkur hinnad maailmaturul tõusevad ja selle kaudu kerkivad muidugi ka meie toiduhinnad," nentis Toll. "Need on põhilised toiduained, mis ka teiste toodete hinda hakkavad kergitama."

Toidu kasvatamine on ainult üks aspekt. Troopika piirkondade, mida ähvardab näljaoht, regionaalse majanduse oluline langus võib-olla nii oluline, et mõjutab ka globaalset majandust. "Seda on nähtud ka varasemate El Niñode puhul. Isegi siis, kui El Niño läbi on saanud ja kõikumine ära kadunud, võivad sotsiaalmajanduslikud mõjud edasi kesta."

Loomulikult võib teatud piirkondades olla El Niño mõjutab Eestit toiduhindade tõusu ja sooja talvega ka millekski soodsam. Näiteks toidu kasvatamiseks. "Paraku on kaotajad suures ülekaalus," nentis Toll.

Suure tõenäosusega tuleb 2027. aasta rekordiliselt kuum, aga El Niño mõju võime tunda juba 2026. aastal. "Kuna El Niño tugevus on niivõrd erakordne, võib selle aasta lõpp tulla juba rekordiliselt soe."