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Meisterjaan: püüame sel aastal Eesti Laulule saada

Raadio 2
Foto: Ken Mürk/ERR
Raadio 2

Meisterjaan rääkis saates "R2 Hommik!", et elab perega Vilsandil, kus päevad kuluvad pikka hommikusööki nautides ja mere ääres kolades. Muusiku sõnul ilmutas ta hiljuti täiesti spontaanselt uue lühialbumi oma senisest stiilist erineva teknomuusikaga ja käsil on ka loo kirjutamine Eesti Laulule.

"Kõlab nagu tahaks hüpata, kõlab natuke ekstaatiliselt nagu selle albumi nimigi ütleb on see küte, selle EP väljaandmine oli hästi spontaanne," ütles Meisterjaan, kellel ilmus uus lühialbum "Mitteintelligentne tantsumuusika".

"Ma Meisterjaanina olen hetkel sellises kohas, kus olen teinud kaks albumit, kus kõik lood on sõnadega ja popilikud, nii et mõnes mõttes tundus imelik lambist üks tekno EP välja panna, aga mõtlesin, et kui ma ei lähe sellega liiga hulluks, vaid lihtsalt panen välja, siis ma võin seda teha," sõnas Meisterjaan.

Mandrile Meisterjaan enda sõnul väga sageli ei astu. "Nädalas korra satun, aga Tallinnasse isegi harvemini, ma käin kontserte tegemas, aga Tallinnas toimub neid suvel vähe."

Vilsandi suvi on olnud väga mõnus. "Nii ehtne suvi, et pole aega isegi Instagrami videosid teha. Paar korda olen kalal käinud, aga pigem on saarel selline kulgemine. Ärkan üles, oleme seal perega, umbes kell 12 sööme hommikust, teeme kohvi ja see kõik võtab hästi kaua aega. Siis on vaja mere äärde minna ja siis on vaja lõunasöögi peale mõtlema hakata. Niimoodi need päevad ära kuluvadki. Muidugi lõpuks saab sellest kopp ette ja siis tahad juba teha ka midagi. Paar väikest projekti on ka käsil," kirjeldas Meisterjaan oma päevi Vilsandil.

Järgmised demod on Meisterjaanil juba valmimas. "Võin vihjata, et on midagi sellist, millega me proovime isegi Eesti Laulule minna. Meil on Valge Tüdrukuga üks lugu pooleli. Eks näis, kas saab üldse, aga ma mõtlen, et kui see lugu ka ei saa, mis siis üldse saab," muheles muusik. "Popilikku asja on ka veel tulemas."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Bert Järvet ja Anett Peel

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